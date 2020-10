¡Otro más! Participante de "Pasapalabra" se suma a las acusaciones contra Soa Ledy

Siguen las repercusiones tras el testimonio de Egor Montecinos. El joven reveló que Soa Ledy lo contactó para formar un pacto para que, en caso de que uno ganara, se repartieran el dinero entre todos los participantes del torneo "Los 4 fantásticos", de Pasapalabra. Ahora fue otro participante el que se sumó a sus palabras, indicando que también fue persuadido por la profesora de Calama.

Se trata de Luis Medel, quien confirmó la situación a través de un hilo en Twitter. Ahí, manifestó sus intenciones de "ratificar lo afirmado por Egor", pues este se lo había comentado cuando fueron a un matinal para felicitar a Nicolás Gavilán, ganador del programa de Chilevisión.

"Él me lo manifestó el día que fuimos a felicitar a Nicolás Gavilán, en el matinal de Chilevisión y no sólo eso…", dijo, agregando nuevos detalles en torno a la polémica. Según indicó, Soa Ledy lo llamó dos veces para falsear los resultados en caso de que se enfrentaran.

"Él me lo contó después de que yo le conté que Ledy me había llamado DOS veces para amañar el resultado en caso de enfrentarnos. Primero para que empatáramos a propósito", dijo, indicando que no aceptó y la venció. "Luego me volvió a llamar para que 'nos repartiéramos' el pozo en caso de que uno de los dos se lo llevase. Esta vez le dije que no", agregó.

Luis Medel sobre Soa Ledy - Twitter

Finalmente, Luis Medel compartió un nuevo tuit, señalando que se negó a la propuesta de Soa Ledy. "Le dije que no, pero le 'eché' la culpa a mi señora", explicó.

Ver más

Nuevo enroque en el "Mucho Gusto": José Miguel Viñuela y Karla Constant retoman la conducción

Amaro Gómez-Pablos y Polo Ramírez desfilan en tacos en “Bienvenidos” para romper con los estereotipos

¿Quién filtró pelea entre Raquel y Amaro?: Panel de "Bienvenidos" preocupados por "soplón" en el equipo