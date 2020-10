La dieta con ayuno incluido que sigue Javiera Contador para estar en forma

Uno de los grandes problemas ocasionados por la pandemia del Coronavirus es el sedentarismo al que muchas personas, incluyendo artistas, se han sometido. Una de ellas es Javiera Contador, quien cuenta cómo se ha enfrentado al confinamiento con algunos métodos de aliemntación.

La actriz de 46 años compartió con "El Kiwi" y Julio Jung Jr. en el programa de Facebook, vía 'streaming', que transmite elm portal Atentos Chile. Desde el espacio recordó sus participaciones en el matinal 'Buenos días a todos' y habló sobre las técnicas que aplica para mantenerse en forma.

La dieta de Javiera Contador

La presentadora nacida en Santiago reveló que actualmente aplica un método de alimentación y ejercicio personalizado. Detalló además que son técnicas implementadas por el 'health coach' Giancarlo Petaccia desde Miami.

"¿Qué estás tomando? ¿Un vaso de limonada?", preguntó directamente 'El Kiwi'. Afirmando que sí consume la bebida, la también humorista explicó: "Ahora estoy haciendo más ejercicio. No se nota por la cara, per estaba haciendo ejercicio".

Javiera Contador indicó que todas las mañana, justo después de levantarse consume "agua con limón" (…) "Hago un ayuno intermitente que me recomendó Giancarlo Petaccia. Dicen que es súper bueno para alcalinizar el cuerpo", asegura la locutora, de acuerdo a la sección 'Glamorana' del diario La Tercera.

"Hay gente como Diego, mi marido, que toma agua con vinagre. A mí el vinagre me dio acidez, pero dicen que la papa es el vinagre. Si tomas agua con vinagre, muy bien", contó durante la entrevista.

"¿Funciona el ayuno intermitente?", es la siguiente pregunta que recibe. "Sí funciona, pero cada persona tiene sus dietas y sus cosas… yo soy la vergüenza", expresa entre risas. "A mí que prolongadamente me digan ‘hay alternativas’ y me cambien el espárrago por la alcachofa no me funciona. 'Peta' se caga de la risa igual, es un buena onda y me dice ‘no, tranquila’ y todo".

Contador afirma que para intentar lograr los resultados "trato de hacer ayuno intermitente unos cinco días a la semana, me hace bien". Para la actriz, el hecho de practicar deporte en ayunas y no consumir alimentos hasta la hora del almuerzo es un proceso que le produce energía.

"A veces tomo desayuno con pan, ahora trato de no comer tanto pan, pero igual uno siente el cuerpo más pesado. Entonces uno va probando", explica la artista argumentando que el proceso es efectivo, mas no necesariamente debe practicarse en una sola técnica.

Mila y Theo, los dos hijos de la locutora y reconocida comediante - Instagram @javiera_contador

La trayectoria de Javiera

Entre 2006 y 2008, la actriz participó en la serie que le sirvió para ser reconocida en Chile. Se trata de "Casado con hijos", donde encarnó a "María Eugenia Gómez". Fue una adaptación del norteamericano "Matrimonio con hijos" (1987-1997), protagonizado por Ed O'Neill y Katey Sagal.

Aunque su mayor experiencia es en múltiples programas de televisión, Javiera Contador sabe lo que es actuar en películas y distintas telenovelas, obras teatrales e incluso videos musicales.

Durante dos años se desempeñó en la conducción principal del matinales 'Buenos días a todos', transmitido por TVN. Su renuncia al espacio fue para dedicarse a al área de ficción del mencionado canal. También ha sido jueza y reina del Festival del Huaso de Olmué.

Su última aparición más recordada fue en febrero, antes de la pandemia, en el Festival de Viña del Mar. Javiera Contador ofreció en condición de humorista la llamada "noche femenina", obteniendo los premios Gaviota de Plata y Gaviota de Oro.

La presentadora junto a su esposo Diego Rougier - Instagram @javiera_contador

