5 datos curiosos que no conocías de 'Francisco el matemático'

Una 📸 de las de Santa Marta… Ahora feliz en Bogotá (no lo puedo creer…) y no porque la haya pasado mal allá, al contrario, pudimos descontar 94 días mirando el mar en ropas ligeras, pero el hogar es donde están los tuyos y ahora estamos completos: Goye 🐶 , Lupe 🐕 , Flora 🐱 , Mariano 🐅 y yo 👑 . Adiós Santa Marta y hola Bogotá. 🤗