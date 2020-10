Carolina Arregui como hace tiempo no la veíamos: modelando en sesión de fotos

La actriz chilena sorprendió a todos sus seguidores en redes sociales al modelar para una sesión de fotos.

Ciertamente la artista es polifacética, ya que ha protagonizado distintos papeles en telenovelas. Su talento le permite adaptarse a cualquier rol, pero también resulta inédito que ahora pose para las cámaras fotofráficas, y hasta con delicada picardía.

Carolina Arregui y sus dotes como modelo

No es la primera vez que la también presentadora de televisión postea en Instagram imágenes con cierto toque de modelaje. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el escenario, la vestimenta y las poses sensuales que decidió soltar en la sesión.

"El límite lo pones tú", escribió junto a las imágenes - Instagram @carito_arregui

Tacones altos de color blanco, jeans, un 'body' y camisa que comparte las tonalidades, Carolina Arregui arrasó con un 'outfit' más que primaveral. Además, optó por posar en la cima de un edificio como el escenario para las fotos, aprovechando que el viento movía su cabello. "Una escalera al cielo", escribió para la galería.

Desde su cuenta en Instagram también publicó un video para imprimir más realidad al momento. Incluso le agregó el tema musical 'You know I'm no good', de Amy Winehouse. Los comentarios no se hicieron esperar y una de las primeras fue la periodista Karen Doggenweiler, quien expresó: "Carito de mi vida, eres la más linda por siempre". Arregui inmediatamente contestó: "No sabes cuánto te echo de menos, mi reina. Eres lo máximo, te adoro".

El tarotista Pedro Engel se sumó a los mensajes y la calificó de "heroína". Otras personalidades del espectáculo como María José Prieto, Chiqui Aguayo, Daniela Nicolás y Vivianne Dietz se unieron para elogiarla.

Usuarios destacaron sus cirugías

Para nadie es un secreto que Carolina Arregui ha modificado su imagen. Desde 2003 se ha sometido a diversas cirugías y tratamientos estéticos como liposucción, abdominoplastia, perfilamiento de pómulo, nariz, labio y bótox en distintas partes de su rostro.

Cabe destacar que desde 2016 está casada con el doctor Roy Sothers. "Y qué quieren si mi marido es cirujano plástico", recalcó la actriz en 2017, hablando sobre sus intervenciones. Pese a sentirse fenomenal con sus cambios, esto le ha costado numerosas críticas por parte de la prensa y espectadores.

Desde los comentarios en su segunda galería de Instagram, algunos seguidores no fueron tan amables. "Hasta yo sería regia con tantas operaciones", dijo @marlenbravobelmar. Por su parte la usuaria @claudiacruzat jugó al doble mensaje: "Es hermosa, linda y simpática. Pero convengamos que el cirujano algo hizo… con respeto".

En el marco del Plebiscito nacional de este 25 de octubre, llegaron incluso a preguntarle si votaría "Apruebo" o "Rechazo". Sin embargo, el comentario de continúa sin respuesta.

En 2016, la actriz chilena contrajo matrimonio con el cirujano Roy Sothers - Instagram @carito_arregui

Su vida personal y artística

La trayectoria de Carolina Arregui en los espectáculos chilenos destaca por su protagonismo en telenovelas como "Ángel malo", "Machos" y "Brujas". Ha laborado para Canal 13, TVN y Mega, participando en más de 25 producciones.

Entre 1985 y 1993 estuvo casada con el director Óscar Rodríguez, con quien tuvo tres de sus cuatro hijos. Jesu, la menor, es fruto de su relación con el agente del CNI, Patricio Castro.

Tras separarse de Castro, en 2002, tres años más tarde ,se emparejó con el cirujano Roy Sothers, con quien se casó en 2016.

