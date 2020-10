Andrea Tessa sobre su cáncer de vejiga: "Es un tema con el que tendré que vivir siempre"

La cantante y compositora Andrea Tessa estuvo como invitada en el programa Velvet al Desayuno, en donde habló con Angélica Castro sobre su carrera musical, televisiva y su paso por el Festival de Viña. Además, se refirió a su batalla contra el cáncer de vejiga y contó cómo descubrió la enfermedad que la afecta desde hace una década.

"El año 2010 yo venía con una sensación de malestar, pero es el mismo malestar de cuando has tenido una cistitis, no tiene ninguna diferencia. Y yo nunca había tenido una cistitis. Fue el verano más incómodo. Entonces empecé a tomar lo que se toma para esta cosa y si bien no tenía dolor, sí seguía un malestar raro", dijo en un comienzo.

Luego que su malestar persistiera, Andrea Tessa pidió una hora con un urólogo en Santiago. "Me fui al matrimonio del hijo de mi novio, que se casaba el 26 de febrero de 2010 en Antofagasta, y yo tenía hora para el 2 o 3 de marzo en Santiago. Y viene el terremoto del 27 (de febrero de 2010) y quedé allá, porque una amiga mía me dijo 'no te vengas a Santiago porque está con sicosis en estos momentos. La gente está muy asustada. Vienen réplicas a cada rato"", agregó.

Tras quedarse en Antofagasta, en donde vive desde hace algunos años, conversó con su pareja, Iván Simunovic, para que buscaran al mejor urólogo de la ciudad. "¿Qué pasa? En Antofagasta la incidencia de cáncer de vejiga es tremenda por la cantidad de arsénico que durante años los antofagastinos tenían en el agua. Cantidades de arsénico… Cómo te explico. Hay muchas gente que hoy tiene 60, 70 años, que tienen cáncer de vejiga, de riñón, cáncer a la piel", explicó.

El diagnóstico de Andrea Tessa

Cantante Andrea Tessa - Instagram

Luego de visitar al médico, Andrea Tessa recibió su diagnóstico. "Efectivamente, sí. Yo no me quedé mucho tiempo para pensar y para tener miedo y pánico. Le dije '¿qué hay que hacer?'. 'Bueno, hay que operarse. Me imagino que usted se quiere ir a Santiago'. 'No, yo me quedo, me opero en Antofa. ¿Me puedo operar mañana?'. 'Te puedes operar mañana'. El 2 de marzo iba yo entrando a la clínica de Antofagasta a operarme", detalló.

Tras la operación a la que fue sometida, la cantante quedó a la espera de la biopsia "porque si bien sabíamos qué era, hay que ver el apellido, porque hay cánceres y cánceres". "Llegó la respuesta, era un sarcoma, que es muy agresivo pero gracias a Dios no es infiltrante, no son de esos que viajan por el cuerpo. Son nódulos localizados, se sacan", dijo.

"Volvió a aparecer"

Andrea Tessa hizo un tratamiento para combatir el sarcoma, y estuvo bien durante cuatro años. Sin embargo, al año siguiente regresó. "Cuando ya iba a levantar la bandera, volvió a aparecer. Y este tipo de tumores, o nódulos, son recurrentes, así que no es una sorpresa. Son poco agresivos pero son recurrentes. Entonces no es tan terrible", señaló.

Sobre su tratamiento, contó que se basa en controles. "Cada seis meses, hace diez años, que me hago chequeo y lo que haya se saca. Estar atenta siempre. Nunca hay que decir 'le gané la batalla al cáncer', porque no hay que decir eso. Es perder el respeto y a ese bicho hay que respetarlo, porque aparece. Primero hay que escuchar tu cuerpo, hay que chequearte, tienes que hacerte chequeos", explicó.

Sin embargo, la pandemia ha cambiado su rutina. "Mi chequeo semestral no me lo pude hacer, porque no podía entrar a una clínica porque mi doctora tampoco estaba y hacía telemedicina. Y en septiembre me hice el chequeo y ok, estoy tranquila. Es un tema con el que tendré que vivir siempre y me tendré que chequear siempre", agregó, indicando que empezó a tomar agua alcalina.

"No tomo agua de la llave nunca más. Me compré una máquina maravillosa con la que alcalinizo el agua y cocino, porque el cuerpo tiene que estar en estado más alcalino que ácido. Como muy poca azúcar, menos carnes rojas, era bien de asados, y harto pescado", detalló.

Ver más

A los 64 años fallece Patricio Frez tras perder la ballata contra el cáncer

Luz Valdivieso y fotografía de Marcial Tagle cuidando a su madre con cáncer: "Es el mejor compañero"