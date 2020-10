¡Son iguales! Amaya Forch presenta a su madre en redes e impactan por gran parecido

Ambas con anteojos, misma mirada y misma cara. Amaya Forch y su madre sorprendieron en Instagram por el gran parecido entre ambas. Sus seguidores fueron los más impactados con las imágenes compartidas por la actriz, y no dudaron en halagar la belleza de ambas.

Nueve meses separadas estuvieron Forch y Vivianne Barry, su madre. Por lo que la artista no dudó en registrar el esperado momento en sus redes sociales.

"Con mi mamá después de 9 meses!!!! Hace 24 años que no pasaba tanto tiempo sin verla. Wow

@viviennebarry", escribió la actriz junto a dos fotos con su mamá.

"Que heavy!! Son iguales", "Son iguales!! Bellas❤️👏", "❤️ Bella tu mamá! Que bueno que se pudieron juntar", "Son dos hermosas gotitas de agua…!!!! 🥰🥰🥰🥰", fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Amaya Forch comparte foto junto a su madre.

Aunque Vivianne ha mantenido siempre un bajo perfil, en su currículum se destaca por su amplia carrera en el cine donde se ha desempeñado como directora de animación, realizando cortometrajes y proyectos en televisión.

El destape de Amaya

La actriz Amaya Forch se ha mantenido muy activa en redes sociales desde que empezó la pandemia. La artista ha realizado diferentes lives y ha compartido publicaciones con sus hijos mostrando cómo pasaban el tiempo en el encierro, período que además fue catárquico para la artista, quien por primera vez compartió una sensual sesión de fotos en ropa interior.

Forch explicó que lo hizo porque se sentía bien con su cuerpo y aprovechó de enviar un mensaje de amor propio a quienes en la siguen en su cuenta de Instagram.

"Durante esta cuarentena varias pymes me han pedido ayuda con publicidad en mis historias de Instagram. Lo he hecho feliz y les les he dicho que no me manden nada a cambio, que en vez de darme regalos los vendan. Algunos insisten en hacerlo, como agradecimiento. Así fue con las chicas de @rglingeriecl y hoy llegaron sus regalos", comenzó explicando sobre el contexto de la publicación.

La actriz, que recibió un conjunto de lencería de regalo, quiso lucir cómo le quedaba, mientras que promovía al emprendimiento que se lo regaló.

"Más que ropa interior linda me regalaron un momento de amor propio, de sentirme mina y de recordar lo importante que son la provocación y el juego. Y dentro de ese momento me atreví a sacarme estas fotos que ahora comparto con ustedes"

"Y lo hago también porque me gusta lo que ellas promueven: el querernos tal cuál somos, el atrevernos. Yo las invito a ustedes a atreverse también, a mirarse y saberse lindas. Porque todas lo somos", finalizó.

