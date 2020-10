Yina Calderón es una de las empresarias más polémicas del país. Yina Calderón envió contundente mensaje a Daniella Álvarez tras cancelar entrevista

Constantemente da de qué hablar en redes sociales y protagoniza diferentes escándalos.

Sus fanáticos han crecido bastante y actualmente tiene más de dos millones de seguidores.

Hace algunos días, Yina comentó que tenía una entrevista con Daniella Álvarez.

Se mostró muy emocionada por el hecho, al igual que sus seguidores.

Sin embargo muchos se preguntaban sobre la presentadora y cómo reaccionaría en la entrevista.

El día de ayer a las 6:00 pm era la entrevista, no obstante, horas antes, al parecer, Daniella la canceló.

Yina se mostró molesta por el hecho y publicó historias en sus redes sociales.

Allí le envió un contundente mensaje a la presentadora.

Afirmó que ella no la conocía, razón por la que no debía dejarse llevar por lo que dicen.

"No me puedes juzgar si no me conoces, estarías actuando mal" dijo Yina.