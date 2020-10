Concursante de Pasapalabra revela polémico pacto que le ofreció “Soa Ledy” para repartirse millonario premio

El año pasado el programa Pasapalabra realizó un torno llamado "Los 4 Fantásticos", donde participaron los mejores cuatro concursantes, entre ellos Ledy Ossandón, conocida como "Soa Ledy".

La polémica surgió luego que uno de estos participantes, Egor Montecinos, publicara un hilo en su cuenta de Twitter donde aseguró que Soa Ledy lo contactó para formar un pacto donde la idea era repartirse el premio en caso que uno de los cuatro ganara el programa de Chilevisión.

Los descargos de Egor

"Les voy a contar una historia: El año pasado se realizó en Pasapalabra un torneo llamado ‘Los 4 Fantásticos’. En ese torneo fuimos llamados a competir 4 participantes, entre ellos yo. Hasta ahí normal, pero todo iba a cambiar”, comenzó diciendo Montecinos en Twitter.

"En las semanas previas, @LedySoa (que también participaba) me contactó con una propuesta cuestionable, por decirlo de alguna manera. Su idea era formar un pacto en el que, en caso de ganar uno de los 4, repartiéramos el dinero", reveló el joven quien adjuntó pantallazos de la conversación con Ossandón.

"¡Hasta cuándo!": Raquel Argandoña realiza sentido descargo en torno a la delincuencia La coanimadora del "Bienvenidos" se refirió al tema indicando que "cada día una familia se destruye por la delincuencia"

"Luego de este intercambio no le respondí y ella asumió (correctamente) que yo no estaba interesado. Si bien en ese momento pude haber sido más tajante al responder, es verdad que este tipo de acuerdos me desagradan bastante", agregó.

"No por el hecho de tener que compartir un premio teórico, sino que por las inevitables tensiones y conflictos de interés", subrayó Montecinos, quien aseguró que "también me consta que no es primera vez que intenta llegar a este tipo de acuerdos, pero no es mi lugar hablar de eso“.

Finalmente, el joven reconoció que "hasta ahora no había considerado necesario hacer público el incidente, ya que no llegó a nada, pero frente a la aparición de @LedySoa apoyando al Rechazo creo que es oportuno evidenciar cuáles son sus verdaderas convicciones“.

Les voy a contar una historia: El año pasado se realizó en Pasapalabra un torneo llamado "Los 4 Fantásticos". En ese torneo fuimos llamados a competir 4 participantes, entre ellos yo merito. Hasta ahí normal, pero todo iba a cambiar… 1/5 — egorovoto apruebo (@egoroboto) October 22, 2020

Luego de este intercambio no le respondí y ella asumió (correctamente) que yo no estaba interesado. Si bien en ese momento pude haber sido más tajante al responder, es verdad que este tipo de acuerdos me desagradan bastante. 3/5 — egorovoto apruebo (@egoroboto) October 22, 2020