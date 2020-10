"¡Hasta cuándo!": Raquel Argandoña realiza sentido descargo en torno a la delincuencia

Un conciso descargo en contra de la delincuencia fue el que realizó Raquel Argandoña, tras conocer el caso de una mujer que se encuentra internada en el Hospital Sótero del Río por recibir una bala loca mientras lavaba su auto afuera de su casa. La coanimadora entregó su punto de vista, lamentando que todas las candidaturas hablan de erradicarla, pero esta solo empeora con el paso del tiempo.

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien se encontraba como invitado en el programa, comentó que "Francisco Vidal (PPD y panelista del Bienvenidos) es parte de una página muy notable de la historia de Chile, que dieron gobernabilidad, cambiaron el país para bien, con problemas como lo hemos dicho todos. Pero en los últimos 10 años, ese sector, que hizo las cosas muy bien sanando sus propias heridas, perdió de repente la convicción frente a ciertas cosas y el trauma de la dictadura les ha nublado el hecho de que tenemos que dotar a las policías de inteligencia de verdad para poder evitar este tipo de cosas".

"A mí, perdón el alemán, pero me emputece cada vez que los intendentes o las intendentas diciendo 'voy a presentar una querella"", agregó. "Chile, disculpe alcalde, es el país de las querellas", complementó Amaro Gómez-Pablos. "Y de los sumarios", aportó Tonka Tomicic.

Posteriormente, el edil señaló que "los narcotraficantes, que usualmente están en este tipo de cosas, compran autos al contado, con maletines con plata. A un profesional normal le depositan 10 millones de pesos por una herencia y lo llama la unidad de análisis financieros para preguntarle de dónde sacó la plata. En cambio, cuando llegan a Kaufmann a comprar un (auto) Mercedes, un narco con 50 millones de pesos, nadie le pregunta nada".

El descargo de Raquel Argandoña

Rodolfo Carter continuó con su análisis indicando que "el Estado no hace inteligencia". "Los tribunales están enredados con una lógica garantista, que debe existir porque no debe haber nunca una condena a una persona inocente. Pero la lógica que hoy día tenemos es que el 90% de las causas que terminan en tribunales, terminan sobreseídas sin responsabilidad… Para ponerlo en castellano más simple, a qué entrenador de la Selección Nacional le perdonaríamos perder 9 de cada 10 partidos y perder un partido no es un perder una vida. 9 de cada 10 juicios quedan en nada", dijo.

Raquel Argandoña tomó la palabra y se aventuró a explicar por qué la gente está cansada de los políticos. "Alcalde, disculpe, sabe lo que pasa…y le voy a hablar bien de la guata ¿Sabe por qué la gente está cansada de los políticos? Y se lo digo con todo respeto, tanto a usted como a Francisco Vidal que está en el otro estudio… Es porque siempre la palabra delincuencia es tema de todos los candidatos a algo. Para campaña, para obtener el voto, que la van a erradicar", dijo.

"¿Y sabe lo que pasa? No pasa nada. Triplica y aumenta cada vez más. Por eso nosotros estamos cansados. Porque cada día una familia se destruye por la delincuencia", agregó. "¡Hasta cuándo!", exclamó con indignación. "¿Te puedo contestar?", preguntó Rodolfo Carter. "Pastelero a tus pasteles…A mí me indigna que mi candidato presidencial en algún minuto dijera que iba a trancar la puerta giratoria. Y la puerta giratoria no solamente se trancó, se la robaron. Porque finalmente, cuál es el drama… Y es bien terrible decirlo. Estos crímenes no le ocurren a la elite, le ocurren a la gente común y corriente. Y lo que no le ocurre a uno, uno no lo siente en carne propia. Entonces, definitivamente, yo te encuentro la razón", señaló.

