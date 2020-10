Revelan detalles de pelea entre Tonka Tomicic y Raquel Argandoña: "Fue heavy"

El pasado miércoles, el matinal Bienvenidos invitó a Mauricio Correa para hablar sobre Patricio Frez, emblemática voz en off del Buenos Días a Todos. Durante la conversación, el ex director del programa reveló detalles de lo que ocurría detrás de las cámaras y recordó una antigua pelea entre Tonka Tomicic y Raquel Argandoña.

"Oye, después quiero contar algo, si es que hay tiempo, que fue la reacción de Pato cuando la Tonka peleó con Raquel", dijo. Pero antes, reveló el último audio de WhatsApp que le envió Patricio Frez. Mauricio contó que para el cumpleaños de Felipe Camiroaga siempre ocurrían cosas inesperadas.

En ese momento, Tonka Tomicic se rió y reveló que el ex director del Buenos Días a Todos les envió un mensaje hace un mes atrás, para recordar el cumpleaños de Felipe Camiroaga y un año más desde la pelea que tuvieron ambas animadoras. "Es que fue heavy la pelea", comentó Raquel Argandoña.

¿Qué pasó?

Detalles de la pelea entre Raquel Argandoña y Tonka Tomicic - Canal 13

Tras la reacción de los animadores en el estudio, Mauricio Correa explicó que la pelea entre Tonka Tomicic y Raquel Argandoña se originó debido a una columna de opinión de Larry Moe, en la que dejaba entrever que esta última podría ocupar el puesto de la modelo en la conducción del matinal de TVN.

"Para que toda la gente sepa lo que ocurrió, después de esa famosa pelea entre Tonka y Raquel, que no vamos a decir por qué fue (…) Cuando queda la escoba ahí y nos tenemos que ir a comerciales porque Raquel le dice 'Tonka, lo que salió ayer en el diario a mí me da vergüenza, yo te pido disculpas por eso' y Tonka le dice 'no, yo creo que lo que salió en el diario es cierto"", dijo.

"Ok, nos vamos a comerciales, algo se dijo y llega Raquel llorando al switch y llora en este hombro. Lloró, lloró, lloró", agregó, siendo interrumpido por Raquel Argandoña. "Si vas a contar, cuéntale completa. Yo dije, 'yo renuncio y me voy hoy de acá"", señaló esta.

"Lloró tanto que después me tuve que sacar el polerón y la camisa y tenderlos afuera", bromeó Mauricio Correa. Luego contó que Patricio Frez estaba impresionado por la reacción de la Quintrala. "Es que fue muy potente, fue muy fuerte eso y yo me alegro de que ustedes sean amigas. Hasta cuando, no sé, pero me alegro que sean amigas", cerró.

