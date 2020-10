Carmen Gloria Arroyo se quiebra en pantalla con mensaje a esposo de Pamela Lagos

El pasado miércoles, Carmen Gloria a tu Servicio emitió un especial sobre el cáncer, en el que abordaron casos de pacientes que sufren de esta enfermedad. Sin embargo, uno de los momentos más emotivos ocurrió casi al final del programa, cuando Carmen Gloria Arroyo se quebró al recordar al esposo de la psicóloga Pamela Lagos.

La abogada presentó a la cantante Fran Sfeir y al guitarrista Diego Valenzuela, quienes interpretaron la canción "Casi". En ese momento, habló a la cámara dedicándole un emotivo mensaje al esposo de su colega, Felipe Vásquez, quien se encuentra luchado contra el cáncer.

"En el año 2003, una cantante internacional sacó una canción que se transformó en un himno para todos aquellos que luchan contra el cáncer, que tienen la esperanza de poder vencerlo. Y nosotros queremos transmitirles esa esperanza a tantos que están luchando hoy día, que están dando una nueva batalla", dijo en un comienzo.

"En especial a Felipe Vásquez, que mañana inicia la nueva batalla y aquí estamos todos, enviándote toda la energía del mundo a través de esta canción", agregó Carmen Gloria Arroyo, evidentemente emocionada. "Nuestra queridísima Pamela Lagos es parte de nuestro equipo, es parte de nuestra familia. Para ella, para Pipe, 'Casi', en la voz de Fran Sfeir, acompañada del guitarrista Daniel Valenzuela", cerró.

En marzo de este año, la psicóloga Pamela Lagos reveló que su esposo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda. Según indicó a través de redes sociales, la noticia fue recibida mientras esperan a su primera hija tras 9 años de pololeo y 5 de matrimonio.

"'Tiene un 89% de cáncer en la sangre', nos dijeron. 'No podemos asegurarle nada', agregaron. Nos permitimos llorar 2 días, Amelia se movía en mi guata sintiendo todo. Pipe estaba débil, para sobrevivir tenía que estar encerrado en la 'burbuja'. Una habitación vidriada, donde nadie podía entrar. Lo veíamos por un vidrio y para hablar un citófono. Eso duraría cerca de 8 meses", contó.

"Al segundo día uno de mis hermanos me dijo: 'no va a estar en tu parto, ni los primeros meses, eso no importa. Preocúpate de que tu hija tenga papá… Que Pipe salga vivo de esa burbuja'. Ahí entendí todo. Volví a la clínica, entré a la sala vidriada, le dije: 'si no sales de aquí nuestra hija no te va a conocer'. Pipe se paró de su cama, caminó a el vidrio y me dijo 'yo no voy a morirme'. Era todo lo que yo quería escuchar", agregó.

En su testimonio, Pamela Lagos explicó que desde aquel día, enfrentaron las cosas con otra actitud. "Desde ese día nos tomamos todo con otra energía, nos reíamos de todo y por nada. Aprendimos a seguir felices, Amelia nació entre quimios y aislamientos por bajas defensas", dijo.

"El 23 de marzo del 2020 Pipe tuvo su última quimio. Hoy está oficialmente de alta. No podemos más de agradecidos.

Agradecemos el amor que tenemos, a nuestras familias y amigos (que también son familia), al equipo de salud. Fueron 8 meses de tratamiento y 2 de mantención en el que el amor se hizo presente como nunca (…) El amor pudo contra todo pronóstico y ganó. Mi guerrero Pipe le ganó al cáncer y se quedó con nosotras, pese a toda evidencia", cerró.

