Yann Yvin recuerda episodio de acoso sufrido durante un evento: "Ahí tuve miedo"

Tras su participación en MasterChef Chile, Yann Yvin ganó una gran popularidad en nuestro país. Actualmente es uno de los chefs más reconocidos de la televisión, lo que le ha valido invitaciones a distintos programas. Recientemente, participó en Pijama Party, espacio conducido por Diana Bolocco y Martín Cárcamo y revivió un episodio de acoso que sufrió a manos de una seguidora.

Todo ocurrió durante un evento realizado en La Serena, en el que tenía que cocinar un platillo. "Tenía que hacer sándwich de pescada y después hacer un discurso. Tuve que cruzar una plaza con no sé cuántas miles de personas, con Carabineros. Pero terminé como jamón de sándwich. La gente me aplastó entre los Carabineros y ahí ni siquiera tocaba el piso", contó.

"Ahí tuve miedo"

Sobre el momento en que fue escoltado y abordado por la multitud, Yann Yvin explicó que "no sé dónde estaban mis manos, mi pelo, mis pies, todo el mundo me tiraba de todos lados". Fue en ese momento, que una mujer se lanzó para darle un beso. "Una me agarró y me dio un beso, pero un beso pasional. Un beso que me dolió, le quería pegar, ¿sabes? Como cuando te muerdes la lengua. Duele. Pero como todo el mundo te tira de todos lados, ni siquiera sientes", dijo.

"Ahí tuve miedo. Por primera vez sentí lo que era ser nada dentro de algo así. Ahí tuve miedo. Fue como un beso de caballo (…) Es increíble como eso es cierto, las chilenas son bravas, porque muchas veces me tomaban la mano y se la ponían en el pecho directamente", agregó sobre el episodio.

"¡No te lo puedo creer!", comentó Diana Bolocco, impresionada por el testimonio de Yann Yvin.

