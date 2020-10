La foto de Pamela Leiva que sorprende a todos en Instagram: "Pensé que nunca la subiría"

Todos guardamos alguna vez una imagen que para nosotros es impublicable. Esa postal privada que reposa en el teléfono para el consumo personal. La comediante Pamela Leiva guardaba la suya, pero decidió compartirla en Instagram y ahora da la vuelta al mundo.

Preservando sus partes íntimas, pero completamente al desnudo. La ex chica reality contó la historia de la foto y ofreció un reflexivo mensaje sobre el orgullo, las creencias y la libertad. Por si fuese poco, el posteo también mantiene una connotación política.

Pamela Leiva se desnudó sin planificarlo

La humorista narró que incluso antes de iniciar la pandemia del COVID-19 visitó el estudio Casa Emma, donde se vio con el fotógrafos y productor Mati Wehrhahn. "Hacen fotos bellas y el Mati me dijo: 'sácate la ropa'… y yo le dije: 'no si… las fotos son para afiches".

"Vamos, me dijo, que vas a quedar linda… y 'yapos'. No es fácil desnudarse frente a otros, pero ya, Vamos… Y así quedo", narra Pamela Leiva en la descripción de la imagen. Antes de la sesión le pidió al profesional que no se viera ninguna parte íntima.

En enero pasado, la artista participó de el Festival de Olmué, donde se robó las risas de todos con un 'stand up comedy'. Para aquellas fechas, antes de que la pandemia se declarara, decidió mostrarse como Dios la trajo al mundo. "Pensé que no iba a subir nunca esta foto, ¿pero uno puede cambiar de opinión o no?", argumentó.

Su mensaje de reflexión

La intención de colgar la imagen también sirvió para ofrecer un aprendizaje a sus 36.700 seguidores en Instagram. "Aquí estamos trabajando en mí, sintiéndome orgullosa de mí misma, haciéndolo de manera consciente y verbalizando", comenzó Leiva, aclarando que no se refería a lo físico.

"Hablo de ese recorrido mental", sostiene. "Escarbar en esas profunidades del ser donde he tenido que llegar para sanarme de verdad". El mensaje se leía extraño en una persona dedicada al humor, sin embargo, decidió exteriorizar la nobleza de sus sentimientos.

"Muchas de mis más profundas creencias son cosas aprendidas, no me pertenecen y hoy las libero. Trabajo en ellas, pero quitándole todo el poder de seguir haciéndome doler. Un abrazo corazones míos, cuídense, que se viene una semana llena de desafíos para nuestro país", concluyó.

En enero participó en le festival de Olmué para presentar un "stand up comedy" - Instagram @pamelaleiva

Reveló su voto para el Plebiscito nacional

Pamela Leiva no dejó escapar la mirada de los 21 mil usuarios que pulsaron 'like' y así dar a conocer su voto en el Plebiscito nacional que se celebrará el 25 de octubre. Utilizando la palabra como etiqueta para posicinarla, la comediante escribió "Apruebo".

Los internautas le compartieron comentarios para elogiarla con calificativos como "linda", "divina" y "te 'pasai', cuánta belleza". La actriz Carla Jara Cadiz le enfatizó "hermosa" en uno de los mensajes.

El proceso electoral del 25 de octubre, pospuesto desde abril por la pandemia del Coronavirus, consiste en un referéndum constitucional para la reforma de la constitución nacional. Los chilenos contarán con las opciones "Apruebo" y "Rechazo".

En una segunda interrogante, la convocatoria llama a decidir sobre quién redactaría la nueva constitución en caso de aprobarse. En este caso las alternativas son "Convención mixta" y "Convención constitucional".

Más de 245 mil seguidores acumula Leiva en sus redes sociales - Instagram @pamelaleiva

