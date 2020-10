Francini Amaral se desahoga tras su pérdida: "Siempre serás mi angelito"

View this post on Instagram

Ay mi Boo… siempre fuiste y serás mi angelito👼😢… Un día como hoy hace 3 años atrás llegaste a mi vida y la cambiaste por completo. Eras única… nos entendíamos con la mirada… eras mi cómplice, mi vida, mi cachorra regalona.. Desde que llegaste, le comentaba a mis cercanos que tu mirada era tan familiar, tan cercana… como si nos hubieramos cruzado en otras vidas… Eras puro amor, me traías paz, tranquilidad, seguridad… Hoy eres uno más de mis ángeles, que me cuidan desde arriba… Veo a tus cachorros, y cada uno tiene algo tuyo… algo de tu personalidad… te recuerdo todos los días.. Te pienso a cada segundo… me haces mucha falta… Estos 4 meses han sido muy duros… Los sufrí callada, pero son muchos los mensajes que preguntan por ti y por eso decidí contarles que ya no estas… Te partida me duele, me parte el alma… Aqui te recordaremos siempre.. Te amo por siempre cachorra. #miboo