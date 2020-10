Famosos despiden a Patricio Frez tras su partida a los 64 años

El pasado martes, Patricio Frez falleció a los 64 años de edad tras una ardua lucha contra el cáncer. La emblemática voz del Buenos Días a Todos fue diagnosticado en enero de este año, cuando le detectaron un tumor de 10 centímetros en la parte izquierda del hígado.

En ese momento, se enfrentó a un desalentador pronóstico, pues los médicos le dieron una expectativa de seis meses de vida. "Me dijeron que con suerte podía tener 6 meses de vida, ya llevo 7, gracias a Dios", dijo en conversación con Sergio Lagos y Maly Jorquiera en Sigamos de Largo.

Además del complejo diagnóstico, Patricio Frez se contagió de Covid-19. Si bien se recuperó, perdió la batalla contra el cáncer a los 64 años de edad, dejando una trayectoria que fue recordada por distintos rostros de la televisión chilena. Es el caso de Martín Cárcamo, Karen Doggenweiler y Mauricio Bustamante, quienes destacaron su carácter a través de emotivas despedidas.

Martín Cárcamo

El animador utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a Patricio Frez. En su mensaje, recordó el momento en que lo conoció, indicando que "aun no era pública su cara. Solo la gente sabía de su voz, su risa contagiosa y esa capacidad que tenía para potenciar cualquier cosa que uno hiciera en pantalla".

"Yo animaba en una discoteque en Viña todos los finde en el verano y recién comenzaba en UCV Televisión. Termino de animar, y cuando estoy en la barra se me acerca Pato a saludar. Al momento de hablar le digo que su voz la conozco y que no puede ser lo que estoy pensando. Me mira y me dice sonriente 'sí, yo soy Pato Frez. Nadie conoce mi rostro, solo mi voz"", agregó.

"Comenzamos a hablar, me contó historias y yo le le hice mil preguntas del Buenos Días a Todos. Pasaron los años y llegué a TVN. Su rostro ya era Público y nos tocó trabajar muchas veces. Sin duda creó un estilo único y marcó un antes y un después en las Voz en off de nuestra TV. Un gran profesional y muy cariñosa persona. Descansa en paz Patito. Arriba te esperan con el micrófono listo", cerró.

Karen Doggenweiler

La periodista y animadora recordó a la emblemática voz del Buenos Días a Todos con un breve mensaje. "Tu voz inconfundible, tu energía y tu risa contagiosa se quedan para siempre entre nosotros. Descansa querido Pato. Besos al cielo", dijo.

José Miguel Viñuela

En su despedida, José Miguel Viñuela destacó el momento en que tuvo que trabajar con él en TVN. "Patito querido tuve la oportunidad de trabajar contigo en TVN. Un tremendo ser humano, apasionado por tu trabajo y muy preocupado por los demás siempre… Descansa amigo querido y vuela alto a los brazos de Dios", puso.

Mauricio Bustamante

Por su parte, el periodista Mauricio Bustamante recordó "tantos programas escuchando tu voz inigualable, tu sentido del humor, la alegría que irradiabas, ese día que dejaste el 'anonimato' del personaje en off para salir a bailar y tantísimas otras historias que guardamos con cariño. Te extrañaremos mucho Pato Frez QEPD".

Gino Costa

El periodista Gino Costa también se manifestó tras la muerte de Patricio Frez, pidiendo "que tu voz se siga escuchando por siempre. Qué honor haber compartido de tu alegría, tu talento, tu buena onda, tu alma joven y de tus tremendas historias… Un grande Pato Frez".

