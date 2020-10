Chantal Gayoso arrasa tras compartir su primera fotografía con Thiago Cunha

Hace unos días, Chantal Gayoso y Thiago Cunha confirmaron su relación compartiendo un video de Tik Tok. La pareja realizó una sencilla coreografía, pero en uno de los movimientos acercaron sus rostros para darse un beso. Al finalizar el baile, la joven se cubrió el rostro rápidamente, siendo abrazada por el bailarín.

Posteriormente, Thiago Cunha habló de su relación en una entrevista, confesando que la ex integrante de Rojo "me atraía a los ojos, pero me empezó a gustar después. Cuando conversamos durante la pandemia por Whatsapp y después por videollamada, una vez que ya había más confianza, me di cuenta de lo bonita que es por dentro".

Por su parte, la joven explicó que "había química, pero yo la omití porque tenía prejuicios. Soy más bajo perfil. Hablando pude percibir que él es un hombre inteligente, emocional y sensible. Es un amor, muy atento".

Su primera publicación

Días después de que se hiciera público su romance, Chantal Gayoso compartió su primera fotografía junto a Thiago Cunha. El registro fue tomado durante su viaje a Brasil, en donde la joven busca conseguir productos para su nuevo emprendimiento.

La bailarina lo acompañó con la palabra "cafuné", un término que se utiliza para describir el gesto de acariciar el cabello de alguien como signo de cariño. Las reacciones no se hicieron esperar, y rápidamente acumuló me gusta y comentarios por parte de sus seguidores.

Estos aplaudieron la nueva relación y dejaron hilarantes mensajes en torno al brasileño. "Chanti con respeto, pero bien ahí el cambio!! Charqui por filete del mejor corte", "me saliste un poquito tímida eh", y "sabes que te amamos y te envidiamos", fueron algunos de estos.

"Llévalo a la luna por nosotras", fue otro de los mensajes que apareción, en medio de felicitaciones y buenos deseos para la pareja.

Chantal Gayoso y Thiago Cunha - Instagram

