Amaro Gómez-Pablos acusa "fascismo ideológico" de Héctor Morales tras comentario en Twitter

El pasado 19 de octubre, Héctor Morales y Amaro Gómez-Pablos protagonizaron un tenso intercambio en Twitter. El hecho ocurrió un día después de la conmemoración del estallido social, cuando el actor se refirió al animador del Bienvenidos como el "mejor alumno de Cubillos".

"El facherío es contagioso. Es cosa de escuchar ahora al ciudadano español Amaro, el mejor alumno de Cubillos", puso. Sin embargo, sus palabras fueron respondidas por el periodista a través de la misma plataforma.

Por medio de un extenso mensaje, Amaro Gómez-Pablos se refirió a la calificación realizada por Héctor Morales, y replicó acusando "fascismo ideológico" de su parte.

"Héctor, el fascismo ideológico es reducir todo a polos absurdos. Y es lo que haces. Eres parte de ese Chile que caricaturiza las posturas como una pugna entre 'fachos' y 'comunachos'. Vieras la cantidad de veces que me han tildado de zurdo. No seas tan simplón. Saludos", cerró.

Cruce entre Amaro Gómez-Pablos y Héctor Morales - Twitter

La respuesta de Héctor Morales

Tras la contestación de Amaro Gómez-Pablos, el actor arremetió en contra del periodista. Esta vez, apeló a su trabajo en televisión, indicando que "después de que tu canal te pusiera la mordaza y te bajaran de entrevistas en los medios, dudo que alguien te relacione con zurdos. Bueno, sí. Para Hermógenes debes ser un primera línea. ¡Joder!".

Héctor Morales contesta a Amaro Gómez-Pablos - Twitter

La figura a la que aludió el actor es Hermógenes Pérez de Arce, quien protagonizó un polémico momento en televisión cuando Tonka Tomicic lo expulsó del estudio del matinal Bienvenidos tras negar que existieran sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura en Chile.

"No sé si me corresponde o no. No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", dijo la animadora en aquella oportunidad. "Yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica. Lo escrito. si les molesta que yo esté aquí, me voy, no hay problema", respondió el periodista y abogado.

"Yo quiero pedirle por favor si se puede retirar. Lo siento, no me parece…", continuó Tonka Tomicic, a lo que Hermógenes Pérez de Arce respondió: "Cómo no me voy a retirar, si soy censurado".

