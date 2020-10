Myriam Hernández vive chascarro tras olvidar la letra de su propia canción

Este lunes se vivió un nuevo capítulo del programa de talentos e imitaciones de Chilevisión "Yo soy". Durante el programa Myriam Hernández, jurado del estelar, protagonizó un divertido momento luego de que olvidara una parte de la letra de la canción que la hizo famosa en el inicio de su carrera, "El hombre que yo amo".

La cantante quiso ayudar a una de las participantes que imitaba a Amy Winehouse, pero terminó viviendo un chacarro.

Eva Gómez recibe halagos tras mostrar su tonificado cuerpo en bikini La española recibió positivos comentarios con su veraniega postal

La situación se dio luego de que la participante desentonara con su imitación, no logrando convencer al jurado. La joven argumentó que no estaba viviendo un buen momento personal, ya que había terminado con su pareja luego de cinco meses de pololeo, ya que él era un hombre con un carácter complicado.

Ante esto, la autora de "Huele a peligro", le aconsejó que era mejor salir de ese tipo de relaciones. "Cuando él empieza a ser un poquito complicado a los cinco meses de pololeo, salga de ahí. Los hombres no cambian, empeoran", aseguró.

Hernández agregó que "los hombres no cambian, empeoran… el hombre que yo amo es una mentira esa canción, ese hombre no existe", generando las risas de los otros miembros del jurado.

"Lo dices por eso de… vuelve lejos pero vuelve al nido", le consultó Millaray Viera, animadora del programa, a lo que Myriam le respondió: "Eso no existe Milla, eso lo sentimos cuando estamos enamoradas".

Luego la cantante comenzó a tararear la letra de su canción "el hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha… oh se me olvidó la letra", terminó entre risas.

Al margen del divertido olvido, no es la primera vez que Myriam Hernández aclara que ya no piensa lo mismo que cuando cantaba la canción años atrás.

Invitada al programa de conversación "CHV En Casa", en el mes de junio, la artista, que repasó parte de la historia de sus mayores hits musicales, reconoció que la letra de algunas de sus canciones ya no la identifican.

"Hay cosas que probablemente antes yo acepté, por ejemplo la letra de ‘El hombre que yo amo’", señaló. "Es bonita… Es un himno, porque fue el tema que me permitió abrir las puertas del mundo, pero hoy siento que es una canción demasiado dedicada, como una oda al hombre", agregó.

Incluso, la artista reconoció que hace años que ya no la cantaba. "Siento que es demasiado, y además es como una oda de sumisa… No me gusta porque no soy así, y hay una frase por ejemplo que dice: ‘Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido’. Y yo hace unos años cambié esa frase porque no me gustaba", aseguró.

Ver más