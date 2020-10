Karen Doggenweiler admite que le hubiera gustado ser Primera Dama: "Lo hubiera hecho la raja"

El nuevo capítulo del programa Domingos Dominicales, conducido por Felipe Bianchi y Mauricio Contreras, contó con la participación de Karen Doggenweiler, quien habló sobre su formación, su carrera y política.

Consultada por si le gustaría tener su propia carrera política, aseguró que no. "No es algo que pudiera, no sé, un cargo de elección popular como con pedir votos yo creo que no. No me gusta ese Congreso, Felipe, no me gusta para nada. El hemiciclo no es lo mío, ni como diputada ni como senadora", dijo.

"¿Y como alcaldesa?", preguntó Contreras. "Yo creo que no. No sé, no creo en esa cosa. No me gusta esto de estar yo ahí, pero sí me hubiera encantado hacer el rol de Primera Dama. Hubiese hecho algo completamente distinto, más moderno. Yo creo que es muy difícil gobernar de todas maneras, pero sí tenía muchas ideas", contestó la animadora.

"Me hubiera encantado ser Primera Dama"

Recordemos que Karen Doggenweiler está casada con Marco Enríquez-Ominami, quien ha sido candidato presidencial tres veces. Sobre este tema, la animadora confesó que "me hubiera encantado ser Primera Dama".

"Creo que cuando uno pone sus convicciones, sus sueños, ganas en algo, en un proyecto donde se la juega, y evidentemente me hubiera encantado y lo hubiera hecho la raja", dijo. Mauricio Contreras destacó la opinión que entregó en torno a este rol.

"Fue con sinceridad, pero es evidente. Como que está tan penalizada la ambición. Los chilenos somos como 'me encantaría animar', no sé qué, en distintos ámbitos. Pero es evidente si uno está postulando a algo y es un ticket con alguien… Uno se la juega y sería raro que no tuviera un programa de Gobierno", explicó Doggenweiler.

Orgullo por Enríquez-Ominami

Tras referirse a su deseos de ser Primera Dama, Karen Doggenweiler expresó su orgullo en torno a su esposo, con quien lleva 17 años de matrimonio. "En el caso de Marco, aborda los temas que le interesan a los chilenos. Y cómo no sentirme orgullosa, siendo hijo de esta ruptura que hizo, de poner los temas que a la gente le interesa hablar. Y cómo no sentirme orgullosa de haber estado a la par con él remeciendo a los chilenos y pagando también muchos costos por toda esta ruptura", dijo.

"Siento que evidentemente lo hubiera hecho bien él, y muy bien yo también. Con un compromiso… Es lo mismo que les pasa a ustedes, cuando les pasan un programa o se la juegan por un proyecto, a uno se le va la vida en eso. Somos una generación súper matea y aplicada, y cómo no, si hay ilusiones y están los sueños de la gente que está ahí. Uno lo da todo. Uno trabaja de manera incansable", agregó.

Para ver el capítulo completo, haz click aquí.

