"Vivieron má de tres años de mi trabajo": Francisco Puelles revela abuso de arrendatarios que no le pagaron

Días atrás Francisco "Chapu" Puelles dio a conocer un problema que tuvo durante tres años. El actor ocupó su cuenta de Instagram, donde tiene más de 400 mil seguidores para contar su mala experiencia arrendando un departamento que compró hace algún tiempo.

A través de sus stories, Chapu reveló la desagradable situación que estuvo viviendo durante los últimos años y que recientemente logró solucionar, aunque no de la manera que hubiese querido.

"Hola amigos! Quería contarles una historia… Hace más de tres años una familia de extranjeros arrendaron un departamento que con mucho esfuerzo compré hace un tiempo, la cosa es que pagaron unos meses y para resumir… vivieron mas de tres años de mi trabajo una familia entera, mamá, papá hijos", comenzó relatando.

El actor también contó la mala experiencia que tuvo acudiendo a la justicia chilena. "Las leyes en este país jamás me dieron una garantía en ningún momento, lo pasé mal mucho tiempo y con un sabor a injusticia que ni se los puedo explicar", explicó.

Por si fuera poco, para solucionar su caso, debió desembolsar dinero de su bolsillo.

"Después de mucho tiempo los tribunales de justicia decidieron que para ayudarme a recuperar mi casa YO (YO) debía pagar la módica suma de 600.000 ¿Qué tal?", agregó.

El actor decidió que no volvería arrendar a extranjeros, algo que lamentó por las personas que sí son honradas. "Aunque les parezca increíble es la segunda vez que me pasa (con extranjeros).

Ahora quiero reflexionar respecto a esta historia. Las oportunidades son 2 veces, no hay 3 (una pena por los extranjeros buena gente)", señaló.

"La justicia en Chile aunque está claro que es mala, sigue sin mejorar. Se protege siempre al que abusa, daña o se aprovecha (hablo de delincuentes, gente cara de raja y políticos)", finalizó.

Por su parte, su pareja, la actriz Montserrat Ballarin apoyó a Chapu e hizo un llamado par votar en el Plebiscito. "Hay una votación muy importante pronto donde nosotros, quienes siempre estamos machacando el ajo para salir adelante podemos decir BASTA!".

Finalmente, el actor mostró cómo quedó su departamento, y aunque reconoció que solo se trataba de cosas materiales, sí le dolía ver su casa así.

"Lo sé son cosas materiales, son las acciones las que cuesta entender", escribió.

Así quedó el departamento de Chapu Puelles. - Instagram