Esposa de Rodrigo Panes sobre su estado de salud tras violento asalto: "Está luchando por su vida"

El pasado viernes, el exdirector de televisión Rodrigo Panes sufrió un violento asalto a manos de un grupo de delincuentes que lo abordaron para quitarle su auto. Durante el ataque, el esposo de la productora Marcela Bravo recibió un disparo y posteriormente fue atropellado, lo que lo dejó en estado de gravedad en el Hospital San José.

Este martes, el matinal Mucho Gusto conversó con Marcela Bravo para conocer el estado de salud de su esposo. La mujer aseguró que "él está luchando por su vida. Está grave, en estado crítico, en riesgo vital absoluto". Además, contó que Rodrigo Panes llegó al hospital "en estado de shock absoluto porque perdió una cantidad de sangre impresionante".

En este sentido, señaló que su estado es crítico y que en cualquier minuto puede ocurrir algo que lo desestabilice.

Su reacción tras el ataque

Esposa de Rodrigo Panes habla en el Mucho Gusto - Mega

Consultada por cómo se enteró de lo ocurrido, Marcela Bravo explicó que ella no estaba en su casa. "De repente recibo un llamado de mi nana y me dice 'señora Marce, hay dos policías de civil, que dicen que don Rodrigo tuvo un accidente", dijo, indicando que no creyó la información.

Sin embargo, todo cambió momentos después, cuando le entregaron detalles de lo sucedido. "He pasado por momentos difíciles, pero esto me congeló. Llegué rápido al hospital para ver qué pasaba. Uno piensa que fue una fractura, dos semanas y a la casa, pero llego y empiezo a cachar que había mucho médico", agregó.

Sobre el momento en que pudo hablar con él, contó que "estaba inconsciente absolutamente, y yo lo único que le digo es que no nos dejara solas. Que le prohibía dejarnos sola. Que no podía dejarme sola, que yo sin él no iba poder, y que estaban sus hijas. Estaban las niñitas, los otros dos hijos. Y que por favor, le rogaba que no me dejara sola. Y de ahí no lo he visto".

"Ahí empezó la pesadilla, que cada día es más pesadilla. Cada día que pasa es más pesadilla, cada llamado de un doctor es de una incertidumbre espantosa, porque es un paciente tan crítico, que cualquier cosa puede dar vuelta la tortilla. Y en eso está. Luchando, luchando, luchando. Y lo único que le pido, es que siga luchando", agregó.

Ver más

Yann Yvin recuerda el violento asalto que sufrió en su auto: "Me dijeron 'te vamos a matar""

Karen Bejarano sobre el violento asalto que sufrió: "estoy con terapia ahora, estoy con psicóloga"