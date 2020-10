Epa Colombia y Sara Uribe iniciarán un nuevo negocio juntas

View this post on Instagram

Quiero contarles que hoy mi sueño Se hace realidad increíble, Verdad?. No pude tener un buen estudio, tampoco una carrera profesional; Mamá y papá no tenían Plata éramos de muy escasos recursos, pero me enseñaron a trabajar en el madrugón, si en el centro de Bogota donde me convertí en una mujer luchadora, emprendedora, trabajadora, sin miedo al éxito; estas fueron mis bases de ser la empresaria que hoy en día soy @epa_keratinas100k Nunca paren de soñar ⚡️