Cercanas a Daniella Campos aseguran que "la operación fue un éxito"

El pasado lunes, Daniella Campos se sometió a una cirugía para extirpar los dos tumores que tiene en su cabeza. La ex Miss Chile dio a conocer su estado de salud durante un programa, lo que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo.

El día de la operación, el matinal Bienvenidos mostró una entrevista realizada por Tonka Tomicic en la que habló sobre las dificultades que ha enfrentado en su vida, y la preocupación que siente por su hija. "Maite es lo que más me tiene intranquila, yo nunca me he separado de ella tanto tiempo. Separarse de un hijo, de la forma que sea, siempre es muy complejo", dijo.

"La operación fue un éxito"

A un día de la cirugía, cercanas a Daniella Campos aseguraron que tuvo buenos resultados. "Daniella es muy cálida y está enfocada, pese a lo difícil del momento. También agradece a quienes la apoyan y se mantiene preocupada de su hija como cualquier mamá que debe ausentarse por temas de salud. Tiene mucha fe", dijo Tonka a La Cuarta.

"Me parece que la operación salió bien. Toda la fuerza y la oración para que Daniella se recupere y esté en su casa lo antes posible", agregó. Por su parte, Alejandra Valle se cuadró con la animadora, indicando que "afortunadamente, la operación fue un éxito".

"Todos sus amigos y amigas más cercanos estamos unidas y unidos para generar una cadena de buena energía y acompañarla en un momento difícil. Puro cariño para nuestra valiente amiga", agregó.

Ver más

"Esa noche un pedazo mío murió": Cecilia Bolocco revive el dolor tras enterarse de la enfermedad de Máximo

La reacción de Delfina Guzmán tras cirugía estética: "Me saqué las arrugas cabro de mier…"

Será sobre arte, amor y enfermedades mentales: Tati Farkas anuncia el lanzamiento de su primer libro