Daniella Campos se refiere al distanciamiento con su hermana Denise

Este lunes Daniella Campos fue sometida a una compleja intervención médica, tras ser diagnosticada con dos tumores en su cabeza. Afortunadamente, según contó Alejandra Valle a La Cuarta, la operación resultó exitosa y la exmodelo se encuentra recuperándose favorablemente.

Antes de someterse a la cirugía, Campos concedió una entrevista al matinal de Canal 13 "Bienvenidos", donde conversó con Tonka sobre las dificultades que ha debido enfrentar en su vida, además de la distancia que mantiene con su hermana gemela Denise Campos.

Ambas modelos, que fueron icónicas en los 2000, no comparten una relación de hermanas hace mucho tiempo.

Consultada sobre este tema por Tomicic, la ex Miss Chile reconoció que no ha tenido contacto con su hermana hace varios años.

"No, no he hablado con la Denisse…No he hablado con la Denisse. No hablo hace muchos años con ella. No creo que sepa tampoco (de los tumores)", señaló.

"¿Te gustaría hablar con ella?", insistió la animadora de Canal 13. "Me gustaría hablar con ella cuando esté bien. No en una situación como ésta, que es súper estresante, ni que sea éste el motivo", respondió Campos.

Pese a que no ha tenido contacto con su hermana, Daniella contó que su terapeuta le recomendó que escribiera una carta donde expresara todos sus sentimientos, además del conflicto con su gemela, para, de esta forma, entrar a la cirugía sin una carga en su cabeza.

"Mi psicóloga me decía que no me quedara con nada adentro ni ningún pendiente. Que escribiera una carta como para poder sacar todo lo que… porque a la cirugía hay que tratar de entrar lo más limpio posible y liviano, muy liviano", explicó.

Sin embargo, la ex modelo reconoció que estas últimas semanas estuvo muy sensible, por lo que prefirió abstenerse de escribir la carta. "La verdad es que lloré mucho, mucho. Esta semana que estuve sola, lloré hasta que me cansé de llorar. Yo no quiero no enfrentar las situaciones, pero sí necesito un stand by para poder usar toda mi energía en mi recuperación, que es lo que me importa hoy día", afirmó.

