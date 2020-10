Camila Recabarren se despide de su pelo largo y estrena nuevo look

El cambio estacional ha impulsado muchos cambios de look, y ahora fue Camila Recabarren quien sorprendió con una radical transformación.

La modelo dejó atrás su característico cabello largo y optó por un pixie cut. El corte estuvo a cargo del estilista Daniel Correa, creador de La Fábrica Salón.

Camila Recabarren compartió imágenes de su nuevo aspecto en su cuenta de Instagram, en donde posee más de 2 millones de seguidores.

"Mi cuerpo es mi casa y en mi casa yo mando. Cuidado que voy Almada !! Que libreeeeeee. Amo la libertad de poder elegir y sentir siempre desde el alma", escribió junto a uno de los registros.

Las reacciones fueron inmediatas. Y es que sus seguidores no quedaron ajenos a la radical transformación de la modelo. Fue así, que a través de los comentarios le hicieron parecer su opinión en torno a su cambio de look.

"Claramente dios tienes sus favoritos", y "Se te ve bien todo lo que te haces", dijeron algunos de sus seguidores. Y mientras que algunos la compararon con la animadora del Bienvenidos, Tonka Tomicic, otros recordaron a la protagonista de Catwoman (2004), Halle Berry.

"Por un minuto juré que eras la Halle Berry. Topísima po", puso una persona.

Camila Recabarren - Instagram

Entre los comentarios también figuraron las palabras de algunos famosos como Alison Mandel, Jhendelyn Núñez, Millaray Viera y Karen Bejarano. Esta última, dijo "solo a ti te queda ese corte mamiiiii!!!". Su mensaje se sumó al de Antonella Ríos, quien remarcó lo mucho que le gustó. "Amo mucho. Te queda precioso", señaló.

La reacción de Camila Recabarren

A través de sus historias, Camila Recabarren mostró parte del proceso de cambio. "Disfrutándolo si no, pa qué po", escribió en un breve clip, en el que su estilista aparece cortando su largo cabello. "Me voy a arrepentir", dijo antes de que el profesional terminara de cortar el largo mechón.

Luego, se mostró convencida de su decisión y posó en un video secando su cabello. Momentos más tarde, entregó una nueva impresión sobre su cabello, indicando que no le gustó porque la confundieron con Tonka Tomicic en la calle.

"No me gustó el nuevo corte de pelo porque yo iba por la calle y me gritaban '¡Tonka! ¡Tonka!"", contó.

