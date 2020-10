Thiago Cunha y Chantal Gayoso llevan cuatro meses de relación: "Tenemos algo serio"

Hace unos días Thiago Cunha y Chantal Gayoso confirmaron su relación compartiendo un video en redes sociales. La pareja se conoció en el programa Bailando por un Sueño, en donde demostraron una fuerte conexión en el escenario. El vínculo traspasó las pantallas, pero no fue sino hasta junio que recién formalizaron su relación.

"Había química, pero yo la omití porque tenía prejuicios. Soy más bajo perfil. Hablando pude percibir que él es un hombre inteligente, emocional y sensible. Es un amor, muy atento", dijo la ex bailarina de Rojo, en conversación con LUN.

Por su parte, el brasileño confesó que Chantal Gayoso "me atraía a los ojos, pero me empezó a gustar después. Cuando conversamos durante la pandemia por Whatsapp y después por videollamada, una vez que ya había más confianza, me di cuenta de lo bonita que es por dentro".

Relación con su hijo

Consultado por Chantal Gayoso y Pedro, su hijo de 9 años, Thiago Cunha explicó que ambos se llevan muy bien. "Tengo una relación muy cercana con él, me cuenta sus cosas y yo a él. Mi hijo es bien maduro porque se cambió de país y con su madre nos separamos. Él entiende eso", dijo.

Además, habló de las impresiones que tuvo el pequeño en torno a su nueva pareja. "Cuando la vio, me dijo 'me gusta, es tierna'. Se llevan súper bien y eso para mí es fundamental. De hecho, a veces lo ayuda a hacer las tareas. Él la abraza, la besa", detalló.

Chantal Gayoso y Thiago Cunha - Instagram

"Tenemos algo serio"

El pasado 14 de octubre, la pareja viajó a Brasil a comprar mercadería para el nuevo emprendimiento de Chantal Gayoso. La joven venderá joyas, bikinis y bisutería, por lo que aprovecharon de visitar a la familia de Thiago Cunha en la zona.

"Tanto ella como yo no estamos para cualquier cosa. Tenemos algo serio. Lo que nos unió fue algo muy intenso, hay química también, no hay cómo negarlo. Pero presentarle a mi familia se dio naturalmente. A mis papás les gustó la idea porque saben como soy, no les voy a presentar a alguien por nada", dijo el brasileño.

Si bien su madre no se encontraba en el país, su padre quedó encantado con la bailarina. "Mi papá, feliz. Chantal conquistó a todos. Eso ya lo sabía, porque ella tiene la misma estructura familiar que yo", dijo Thiago, quien incluso pasó el 18 de septiembre junto a la familia de su pareja.

"Fue inesperado, no pensé que iba a conocer tanta gente. Les gusté, parece. Estoy aprobada. Creo que soy una buena mujer", cerró la joven.

