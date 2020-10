"Sos la mejor mamá de todas”: Hijos de Pampita la sorprenden en televisión con emotivo video

Una emotiva sorpresa se llevó Pampita en su programa de televisión, luego de que sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio le enviaran un video por el Día de la Madre en Argentina.

La animadora fue sorprendida en vivo por sus hijos, quienes dedicaron emotivas palabras a su madre, logrando emocionarla.

Este domingo la argentina publicó el video con el mensaje de los tres menores en sus redes sociales.

Pampita es sorprendida por sus hijos - Instagram

"No alcanzan las palabras para agradecer tanto amor que recibo cada día! Estos hijos maravillosos que son el motor de mi vida me desafían, me llenan el alma, me enseñan, me hacen mejor persona!", escribió Pampita junto al video.

"Mi mundo entero se puso de cabeza desde el primer segundo que fui mamá! Nada volvió a ser igual! El corazón se agrandó para siempre y todo lo que realmente importa se puso en su lugar!", expresó.

El buen momento de Pampita

Al video de los hijos de Carolina Ardohaín se suma un excelente momento familiar para la comunicadora. El pasado 11 de octubre celebró un año de la propuesta de matrimonio de su pareja Roberto García Moritán.

El empresario celebró la fecha en las redes sociales publicando un video inédito. "¡Hoy se cumple un año del delirio más espectacular de mi vida! Gracias por haber dado el ‘sí’ que nos convirtió en familia. Te elijo hoy y siempre. Te amo mi amor", escribió García Moritán arrobando a las dos cuentas oficiales de su esposa.

La respuesta de Pampita, no se hizo esperar. "Gracias por soñar conmigo! esta familia maravillosa que somos hoy solo se logra con mucho amor! Tremendo hombre que se cruzó en mi camino! me explota el corazón!", escribió.

La presentadora de televisión y Roberto se conocieron en agosto de 2019, cuando los presentó una amiga en común, Oriana Montanelli.

El 22 de noviembre celebraron el casamiento con una gran fiesta en el Palacio Sans Souci para 579 invitados.

