Oriana Marzoli cuenta que su relación se acabó por problemas sexuales: "Yo me autoengañé"

La relación sentimental de Oriana Marzoli con el actor español Iván González terminó. Y es que precisamente lo que no había era sentimientos, así lo confesó la ex chica reality. La carencia de afectividad se trasladó a la intimidad, causando además problemas sexuales. Desde el programa "Mujeres y hombres y viceversa" se dijeron de todo.

La ahora ex pareja se conoció en España, durante la grabación del reality "La casa fuerte". Pese a las publicaciones llenas de amor en redes sociales, el romance llegó a su fin y no en los mejores términos. Un 'face to face' reveló las razones de la ruptura, pero la "frialdad" de González le costó las lágrimas a la artista de origen venezolano.

¿Qué pasó entre Oriana Marzoli e Iván González?

"Lamentable", así describe la 'influencer' su noviazgo con Iván González. Acusó sentirse "poco querida" y con detalles íntimos que sencillamente no funcionaban. "No tiene apetito sexual conmigo, no hace nada porque no le nace hacerlo conmigo", dijo oriana Marzoli durante la transmisión.

Pero allí no quedaron sus palabras. Aunque la frase golpea el autoestima, tuvo la valentía de decir que para Iván González "todo le apesta de mí". Oriana Marzoli, hermosa de cuerpo y rostro, tiene 28 años y es hija de Carmen Marzoli, también actriz, y Carlos González.

Más de 2 millones de seguidores tiene la "influencer" en su cuenta personal - Instagram @orianagonzalezmarzoli

Para la artista, el "buen sexo" con su ahora ex pareja duró un mes. "Hemos perdido el tiempo", se sinceró ante las cámaras y señaló que no compartían detalles en común. "No le gusta salir, no le gustan mis amigos, no le gusta nada de mí", expresó entre lágrimas.

En el cara a cara le dijo a González: "He dado mucho por ti. Es duro dormir al lado de alguien y tener que preguntarle si te quiere. Una persona que no te da cariño, que no te toca".

La indiferencia de Iván González

El actor español se justificó al afirmar que no estaba pasando por un buen momento personal. Para él, esto llevó al fin de su relación con Oriana Marzoli. Sin embargo, no se quedó callado ante el tema sexal y soltó: "Cuando estás todo el día discutiendo a mí no me nace. Lo siento".

"Tengo 28 años y deseo una relación estable. No esto. No aguanto más", dijo Iván.

Para otro video que fue colgado en Instagram, la actriz venezolana tuvo más palabras que añadir.

Iván González, con 1,1 millones de seguidores, es uno de los hombres más deseados en España - Instagram @ivangoonzalez_

"¿Cómo puede ser tan frío?"

Visiblemente decepcionada, la influencer se preguntó cómo puede Iván González ser "tan frío, ser de piedra, de estarse riendo después de haber tenido esta bronca conmigo". "Por eso yo digo que no existía nada, yo me he autoengañado".

Acusó "la competencia" como otro factor que dañó su relación sentimental. "Siempre hubo esas ganas de que uno quedara por encima del otro. La misma gente en redes me lo decía, así fueran 'haters', que cómo Oriana permitía que este tipo la despreciara de esa manera".

"Hay muchas cosas que me han replantearme la historia, y vamos, es infinito", dijo la artista nacida en Caracas. En el material fue preguntada por su "impulsividad", a lo que respondió que "no tiene que ser algo negativo en la relación". "La impulsividad puede ser para lo bueno o malo, porque si a eso vamos, podemos hablar de otro tipo de impulsividades que tiene él", cuestionó.

La relación entre Marzoli y González está irremediablemente rota. Pese a que el programa se suma a la intención de limar asperezas, las expresiones de ambos sirvieron para sellar una historia que no tiene continuación.