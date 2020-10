Daniella Campos y cirugía por tumores en la cabeza: "Voy con mis ángeles de la mano"

Hace unos días, Daniella Campos reveló que tiene dos tumores en la cabeza. La periodista se refirió al tema en conversación con Jordi Castell, cuando contó cómo ha enfrentado la pandemia. En este contexto, indicó que si bien le han tocado cosas buenas, también ha enfrentado momentos difíciles.

"El lunes me operan nuevamente, desgraciadamente. Yo pensé que eso ya había terminado para mí, pero nuevamente vamos a pasar una prueba difícil. El lunes entro a pabellón a primera hora. Tengo dos tumores benignos en los frontales, en mi cabeza", dijo.

Daniella Campos explicó que es la primera vez que se someterá a una cirugía tan grande, siendo mamá. "Yo creo que eso a una como que la envalentona, te llena de energía, de valentía, de ganas de volver rápido, de que todo pase. Y ella es mi luz. Es mi luz. No hay nada en este mundo que me atraiga, que me deje aquí más que ella", señaló en el momento.

Lista para entrar al pabellón

Días después de su revelación, Daniella Campos entró a pabellón para intervenir los tumores que se encuentran en sus ojos. La comunicadora dio cuenta de su llegada a la clínica compartiendo una fotografía en redes sociales, en la que aparece al interior del recinto.

Junto al registro, compartió un esperanzador mensaje, confiando en que la operación saldrá bien. "Ya estamos listas para entrar a pabellón… Quiero agradecer por cada muestra de cariño!! Todo saldrá bien y pronto estaremos de regreso en casa. Voy con mis ángeles de la mano 🤝", dijo.

También hizo un llamado para utilizar una mascarilla rosada este día lunes, en apoyo a la prevención, concientización y cuidado del cáncer de mamas. "OJALÁ PUEDAS SUMARTE A ESTA INICIATIVA DE @FALPFUNDACION Y @MAIDENFORM_CHILE (…) El 95% es curable. Solo necesitamos detectarlo, y una de cada ocho mujeres puede estar afectada… Cuidémonos entre nosotras", cerró.

Daniella Campos - Instagram

