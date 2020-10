Daniela Castro se tatúa un especial mantra en osado lugar de su cuerpo

Los tatuajes pequeños son una tendencia que llegó hace años y, al parecer, para quedarse. Daniela Castro es fanática de este tipo de tatuajes y tiene varios en su cuerpo, sin embargo, esta vez se atrevió a hacerse uno en un lugar muy expuesto: el cuello.

Aunque en un principio reconoció que le daba temor tatuarse esta parte, finalmente lo hizo, y con un tatuaje con un significado muy particular.

"Este es mi nuevo tatuaje: SAT NAM. 🙏🏻 tenía miedo de tatuarme el cuello, pero lo encuentro femenino y sutil. Y bueno así quedó!", comenzó escribiendo Castro en su cuenta de Instagram.

La ganadora de MasterChef terminó su relato con un mensaje directo a su madre. "Mamá ojalá no veas esta foto y si la vez no me odies Jajajaja ¿les gustaría sorteo de tatuajes? ¿Que dicen?", terminó.

La influencer se escribió la frase "sat nam", que significa propio nombre. "Es un mantra que me ha ayudado mucho a aprender a meditar 🙏🏻", explicó la cocinera ante la pregunta de una seguidora.

Sus fanáticos quedaron encantados con el nuevo tatuaje de la joven. "Me encanta lo sutil de tus tatuajes, te quedó lindo ✨😊", "AMOOO😍😍💖se te ven todos preciosossss🥺🥰", "Amo ❤️❤️❤️", "Linda @ladanicastror ❤️ esta muy lindo el tatuaje 🙌🏻❤️", fueron algunos de los mensajes que le dejaron en su cuenta.

Daniela Castro muestra su nuevo tatuaje en el cuello. - Instagram

Crisis de pánico

El tatuaje de la influencer llega en un momento en que Daniela ha estado reviviendo las crisis de pánico que tuvo en el pasado. Así lo contó en sus redes sociales días atrás, con el objetivo de informar sobre su padecimiento y entregar un mensaje de fortaleza.

Para la influencer el volver a revivir las crisis, la hizo tomar conciencia sobre el momento que está atravesando.

"Estos días me han vuelto las crisis de pánico que hace muuuucho no me pasaba… y mi sensación es como: "otra vez? Noooooo". Y bueno sí, otra vez. Me gusta ser honesta con ustedes, me gusta visibilizar algo que a veces uno guarda por vergüenza y solo genera más ansiedad", explicó Castro en su cuenta de Instagram.

"Sos la mejor mamá de todas”: Hijos de Pampita la sorprenden en televisión con emotivo video Este domingo se celebró en Argentina el Día de la Madre.

Para la cocinera resulta un poco confuso tener crisis de pánico, cuando la realidad es que se siente bien de salud y se considera una mujer feliz y positiva. "Con el tiempo he ido entendiendo que mi personalidad impaciente y perfeccionista me juega una mala pasada, he comprendido que tengo que confiar en mí, disfrutar el proceso, vivir el presente y escuchar mi cuerpo. El intento de control solo produce más descontrol".

Finalmente, la fashionista cerró su reflexión asegurando que al final del camino, las personas que viven estas experiencias se vuelven más fuertes.

"Superar una crisis de pánico te hace cada día más fuerte, desarrollas una fuerza interior enorme, uno piensa: "guau, no me pasó nada! Yuju!" Pero lo que te hará aún más fuerte es buscar el origen de esa ansiedad y trabajarlo. Ámate, apruébate y confía en el proceso de la vida. Y no permitas que nada ni nadie te haga sentir mal por estar angustiada. Espero que les sirva mi experiencia", concluyó.

Ver más