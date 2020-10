Chiqui Aguayo decidió dejar de mostrar el rostro de su hija en redes por este motivo

Aunque mostró a su bebé recién nacida en el matinal de TVN, de un tiempo a esta parte, Chiqui Aguayo ha decidido dejar de mostrar el rostro de su hija Amal en redes sociales.

La pequeña de un año de vida ahora solo es retratada de perfil o de espalda, algo que en un principio no fue así.

Y aunque es muy legítimo que una madre elija qué mostrar de su bebé, la comediante debió dar las explicaciones de su decisión en redes sociales, ya que muchos usuarios le preguntaron.

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus stories de Instagram, la actriz dio a conocer las razones por las cuales dejó de mostrar el rostro de su única hija.

"¿Por qué ya no muestras la carita de tu Amal? Es de copuchenta no más, obvio que respetable", le consultó una persona, a lo que Chiqui contestó: "susto de exponerla a redes sociales, hay gente muy bkn y hay gente muy de mierda, y porque ella después decidirá si quiere o no salir en una foto", explicó.

El ex rostro de TVN ahondó en su respuesta luego de que la misma pregunta se repitiera varias veces. "¿Por qué ahora le tapas la cara a Amal si antes la mostrabas?", le preguntaron.

"Esta pregunta se repite muchas veces, para mí las guaguas son todas iguales, la lleve al matinal a los 4 meses y sentí que la expuse demasiado, me dio miedo, no la mostré más, fin, hasta que ella pueda decidir", aseguró.

La maternidad cambió a Chiqui Aguayo

La llegada de su hija Amal, significó un gran cambio en la vida de la comediante, quien ya cumplió un año viviendo esta experiencia. Fue en septiembre del 2019, que Chiqui Aguayo dio a luz a su primera hija luego de un extenso trabajo de parto. La pequeña Amal nació fruto de la relación de la comediante con su esposo Karim Sufán, y para el cumpleaños de la menor, le dedicó algunas palabras.

"Sí. Pasan los días y ya eres dueña de mi corazón, de mi brazo, de la cama, del living. Qué bonito es verte crecer con @karim.sufan somos tan afortunados de ser tus papás. Como te digo siempre que te duermes, el mundo está bien raro, pero trabajaremos duro en mejorarlo para ti. Como dice tu abuela, 'nuestra emperatriz amada"", expresó en su cuenta de Instagram en septiembre, cuando su hija cumplió un año.