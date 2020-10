Carmen Villalobos reveló historia que nadie sabía sobre su matrimonio y sorprendió

View this post on Instagram

Esta mujer que ustedes ven aquí , fue nuestra wedding planner y ahora es nuestra amiga ❤️❤️❤️ Mi bella @marycueterbodasyeventos como te lo dijimos desde el principio, este día JAMÁS hubiera sido posible sin tu entrega, profesionalismo, amor y dedicación… definitivamente hay una gran diferencia cuando trabajas en algo que te apasiona y tú eres un gran ejemplo de eso💞 Tienes un equipo maravilloso 🙌🏼🙌🏼🙌🏼 Dios te bendiga siempre y siga premiando ese corazón con tanta bondad!!! Y si ustedes niñas me están leyendo y están próximas a casarse y quieren una boda de ensueño , esta mujer les hace ese sueño realidad 🌸🌸🌸 Te adoramos mi Mary 💖💖💖 Photo by @hernanpuentes