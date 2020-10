De la televisión al hogar: Así cambió la vida de Aura Helena Prada, actriz de 'Pedro, el Escamoso'

Ser ama de casa no solo resulta ser una responsabilidad, sino también una decisión. Este es el caso de la artista Aura Helena Prada, quien dejó la actuación para dedicarse a su hogar. La talentosa actriz es recordada por interpretar a "Mónica Ferreira" en la exitosa novela 'Pedro, el Escamoso'.

A través de una entrevista otorgada al programa 'La Red', la colombiana de 49 años detalló la actualidad de su vida, entre placeres y pormenores. La última producción en la que participó fue 'Esmeraldas', transmitida en 2015 y por Caracol Televisión.

¿Qué pasó con Aura Helena Prada?

"Mónica Ferreira", esa mujer fantástica, sofisticada y multi millonaria que vimos en 'Pedro, el Escamoso' vive una realidad completamente distinta. Además, era la dueña donde "Pedro Coral" hizo de las suyas. "El personaje (de Mónica) fue muy importante porque era muy distante a mí en muchas cosas, lo que me llevó a aprender muchas cosas", cuenta con gratitud.

Confesó que para dar con la esencia de "Mónica Ferreira" debió asistir a "cursos de glamour y etiqueta". Reconoció también tener una personalidad y carácter ligero. "No soy tan seria", dijo.

Luego de 'Pedro, el Escamoso' (2001-2003), Aura Helena Prada participó hasta en otras 21 producciones. Destacan la teleserie 'Súper pá', 'Mujeres asesinas', 'Retrato de una mujer', 'Merlina, mujer divina', entre otras. Para su último trabajo, 'Esmeraldas', la actriz confesó sentirse "extenuada".

"En todos los sentidos, tenía años ya trabajando mucho, no solo como actriz, sino también con la sociedad de gestiones", detalla la artista.

Un viaje cambió su vida

Con motivo de tomarse unas merecidas vacaciones y descansar, Aura Helena Prada voló a México. Lo que nadie esperaba es que las mieles del amor le acompañarían en un viaje que después no tuvo retorno. "Conocí a mi pareja, él es español, y entre mi cansancio por múltiples circunstancias y que me enamoré, me quedé aquí". "Ha sido un tiempo muy bonito", afirmó la bogotana, que está en tierra azteca desde el 2017.

"Estuve 15 días en Ciudad de México con el actor Diego Miñone, un amigo ecuatoriano, él me invitó. Y precisamente en esos días conocí a mi pareja", revela la actriz. "Como personas y como almas conectamos muy rápidamente, nos hicimos muy buenos amigos y con el tiempo comprendí que ese amigo iba a ser para toda la vida", sinceró Aura Helena Prada.

En una cena grupal que publicó el actor colombiano Toto Vega - Instagram @toto_vega

Una feliz ama de casa

El programa de farándula 'La Red' informó que la artista colombiana no solo se dedica libremente a sus labores en el hogar, sino también a estudios pseudoterapéuticos como el reiki y la sanación energética. "Me encanta estar en mi casa, lavar los baños, hacer el almuerzo y planchar", comenta con notable satisfacción.

Y es que para Aura Helena Prada, funcionar como ama de casa "parece un hit" (…) Es que ya he un montón de cosas, yo ya sé que puede trabajar, ganar dinero, pero llega un punto donde es tan rico en la vida poder recuperar esos roles. No han sido años vacíos, han sido años muy llenos de intimidad y creo que todos necesitamos esos tiempos".

Sin embargo, para la mujer de 49 años la mitad de su corazón continúa siendo artista y no piensa desaprovechar la oportunidad si las puertas de la televisión vuelven a abrirse. "Ahora que he terminado este proceso, siento extrañar la actuación otra vez y me siento con un mundo interior para compartir y crear personajes".

"Si es lo que corresponde, pronto volveré", concluyó Aura Helena Prada.

