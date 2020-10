Así será el cuarto del bebé de Carolina Cruz en su lujoso nuevo apartamento

View this post on Instagram

• Siempre he dicho que el tiempo de DIOS es perfecto…. Cuando tenemos una situación difícil no entendemos ni el por que y mucho menos el para que, sólo cuando pasa el tiempo y miramos muy a fondo Esa situación, logramos encontrar en lo más profundo una respuesta. Juzgamos, señalamos, criticamos y nos cuesta ponernos en los zapatos de los demás. Hoy, en este momento de mi vida he aprendido a tener más EMPATÍA por todo y todos, he aprendido a respetar pero sobre todo he aprendido a recibir los regalos de DIOS llena de GRATITUD en su tiempo, ni Antes, ni después ❤️🙏🏼🤰🏻🌈💙👨‍👩‍👦‍👦 . Entrevista: @sandrapaolareal Fotografía: @hernanpuentes Management: @tatianazuluagal Producción y styling: @laura.morenob Maquillaje y peinado: @malejocangrejo Asistentes de fotografía: @juanitomasa1 y David Trujillo Locación: @studiopuentes Vestido: @ginablancoatelier ropa interior @chamela_oficial #RevistaAló #Publicidad