Hay muchas presiones en la sociedad para lucir estándares de belleza que incluso son ridículos para quienes los exigen. Natalia Reyes "peinó" en Instagram a usuario que le dijo que se operara

De hecho, las famosas, sean como sean, tienen que lidiar a diario con comentarios no pedidos sobre su cuerpo.

Algunas lo dejan pasar. Otras son más amables. Y otras, de plano, dejan en su lugar a los abusivos que se atreven a opinar de su apariencia.

Este es el caso de Natalia Reyes, quien en Instagram, le respondió a un usuario que le dijo que se operara.

"Opérese con tanta plata que tiene, tacaña", le dijo el usuario.

Ella respondió con contundencia:

"¿Sin cuerpo? ¿No tener operaciones es no tener cuerpo? Me tomo el tiempo de responderte porque me das la gran oportunidad de decir que no estoy acá para agradarte ni para que apruebes mi cuerpo. ¡Amo mi cuerpo tal cual es! Eso sí, por personas como tu y comentarios como el tuyo, hay millones de niñas siguiendo modelos absurdos de "belleza". Espero que tengas mejores cosas qué decir, que tu cabeza y tu alma se llenen de esa belleza que no se mide en centímetros de silicona"