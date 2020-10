Isabella Castiblanco empezó hace año y medio la transición de género. Modelo de "La Agencia" entutela a EPS por negarle cambio de género

Pero en un sistema de salud tan precario como el colombiano, eso ha sido toda una odisea.

Esto fue lo que relató en "La Red" del Canal Caracol.

Su EPS le ha puesto todo tipo de problemas para ella hacer su cambio de género.

Durante los primeros diez meses, argumentó la modelo, ella asumió el costo total del tratamiento para cambio de género.

Este toma 18 meses e incluye una terapia de reemplazo hormonal.

Después de eso, los costos debían ser asumidos por su EPS.

Ahí comenzó la odisea, ya que esta la remitió a otra entidad al no contar con los especialistas para su cambio de género.

“Personalmente, tuve muchos inconvenientes porque mi EPS me ha remitido a otra entidad. Resulta que mi EPS me dijo que no contaba con el equipo profesional de médicos para asumir estos procedimientos, entonces me remitieron a otro lugar donde he tenido demasiada inconformidad”, afirmó.