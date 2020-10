María del Pilar Rojas sufrió una pesadilla al lado del actor John Mario Rivera. Ex novia de famoso actor colombiano lo denuncia por violación y maltrato

Por esta razón lo denunció en "La Red", donde habló de sus abusos físicos y psicológicos.

En el programa, ella detalló la violencia que sufría con él. De hecho, este fue infiel y luego prosiguió la agresión y el abuso.

El programa hizo la salvedad de que "hay que escuchar varias versiones", pero el proceso ya estaba en manos de la Fiscalía General de la Nación.

Ella afirmó que el año pasado también, aparte de eso, Rivera incrementaba su adicción al alcohol.

En ese punto, el actor la insultaba y comenzaba a ejercer con ella maltrato.

La culpaba por todo y la insultaba. La llamaba ridícula, tóxica y mala persona.

También hubo maltrato económico, ya que él le echaba en cara que él pagaba las cuentas.

Por otro lado, él controlaba lo que él hacía.

Rojas hace Danza Oriental y el actor contorlaba la hora a la que ella iba a la academia. De acuerdo con la denuncia de María del Pilar Rojas, el artista siempre estaba pendiente de lo que ella hacía. La Red contó que ella es bailarina de danza árabe, y que Rivera controlaba a qué hora iba a la academia.

“Yo no podía llegar de sorpresa, tenía que avisar. Si yo salía, no podía salir sola; tenía que ser con la empleada, porque si no [él creía] que yo me iba a ver con alguien”.