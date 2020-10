La reacción de Carolina Cruz al oír los latidos del corazón de su bebé

View this post on Instagram

Este era uno de lo momentos más esperados. Cuando tuve mi pérdida a las 9 semanas, quedé con mucho miedo pues llegamos a la ecografía y nunca escuchamos el corazón de nuestro bebé. Antes de esta ecografía de Salvador, ya habíamos tenido una donde lo habíamos visto y confiábamos en DIOS que todo estaba bien pero era muy pequeño para escuchar su corazón. Se llegó el día y escuchamos a Salvador fuerte, muy fuerte y no pudimos contener las lágrimas. Quería compartir este momento con ustedes, gracias por tanto cariño y respeto. Gracias DIOS, Gracias Virgencita, Gracias @reprotec_ Gracias a cada uno de los médicos de este lugar maravilloso que hicieron que todo esté sueño se convirtiera en realidad @ricardorueda59