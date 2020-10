Vivi Kreutzberger habló sobre su nueva vida en Inglaterra: ¡Lleva tres años en Londres!

El pasado jueves, Vivi Kreutzberger estuvo como invitada en el matinal Mucho Gusto, de Mega, en donde habló sobre su nueva vida en Inglaterra. La animadora lleva tres años radicada en Londres, y contó que tomó este nuevo camino con la intención de probar suerte y probar cosas distintas junto a su esposo.

"Su familia es irlandesa, escocesa, inglesa. Y a él le entusiasmaba mucho y a mí me encanta conocer nuevas culturas. Yo viví en Estados Unidos muchos años, y dije 'hagamos una cuestión completamente distinta y vamos a un lugar donde no conocemos a nadie, no sabemos cómo funciona el lugar, y nadie nos conoce además"", dijo.

Vivi Kreutzberger en Mucho Gusto - Mega

Consultada por su rutina junto a su esposo, con quien tiene 10 hijos en conjunto, aseguró que es bastante amena. "Nosotros hacemos una vida muy simple y sencilla (…) Ha sido muy entretenido y rico como pareja. Por lo tanto ahora cuando la gente dice la cuarentena… Para nosotros la cuarentena es nada, nosotros pasamos 24/7 todos los días, trabajamos juntos", comentó.

Además destacó la posibilidad de manejar sus propios tiempos sin apegarse a una rutina familiar, en la que incluso tienen que establecer horarios para comer. Por otra parte, aseguró que se lleva muy bien con su esposo, y que su nueva vida les permitió conocer otras cosas, personas y expandir sus mentes.

El proyecto de Vivi Kreutzberger

En medio de la conversación, Vivi Kreutzberger contó que se encuentra promocionando su nueva aplicación, Kubi. "Es una nueva aplicación que estamos lanzando aquí en Chile y que también la conocimos gracias a personas que conocimos allá, personas, tecnologías, empresas", dijo.

Se trata de una plataforma de juegos que se puede descargar a través de tu smartphone. Esta ofrece trivias durante todo el día, pero en la noche propone desafíos liderados por la misma animadora. Lo mejor, es que se puede ganar dinero jugando.

