Nicole Block celebra haber llegado a los 60 kilos dejando atrás años de trastornos alimenticios

2 DE JUNIO💜 Estos son mis hermanos y hermanas los que estuvieron conmigo, los que me acompañaron durante mi proceso de recovery… sin ellos, sin su cariño, sin sus historias, difícilmente lo hubiera logrado… porque compartir tu historia puede cambiar la vida de otros 💜 2 de Junio día internacional de los TCA / Trastorno de la conducta Alimentaria/ Compartiremos vivencias y actividades ese día en @alivecuentaoficial (grupo de apoyo de desórdenes alimenticios) Thank U guys I 💜U so much!! @cookingwithkatemiller @ericamidiri @dannycagecruise @dimples05g These are my brothers and sisters who were with me, those who accompanied me during my recovery process … without them, without their love, without their stories, it would hardly have been possible … because sharing your story can change life from others 💜 June 2 International Day of Eating Disorders / Eating Disorder / We will share experiences and activities that day in @alivecuentaoficial (eating disorders support group) #compartetuhistoria #shareyourstory #bulimia #anorexia #binge #ed #tca #june2 #2dejunio #desordenalimenticio #desordenesalimenticios #trastornosalimenticios #eatingdisorder