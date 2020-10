Marlen Olivari entra a pabellón tras sufrir accidente con múltiples lesiones

Este viernes Marlen Olivari usó su cuenta de Instagram para contar que había sufrido un accidente que la dejó con múltiples lesiones.

"Hola les quería contar que en un ratito más me van a llevar pabellón, me tengo que operar porque tuve un accidente con el equipo de la fundación mientras entregábamos donaciones", indicó en un video en sus redes sociales desde la clínica.

"Me rompí el ligamento cruzado anterior de la rodilla, me rompí un menisco y también una fractura", explicó.

Ver más

Sin embargo, la ex show woman se tomó este accidente como una prueba más en su vida. "Esta es una prueba más que Dios pone en mi camino y cómo siempre lo he hecho lo superaré con esfuerzo y mucho amor, recuerden que vuestro cariño es el elemento principal que me entrega toda la fuerza que hoy necesito, gracias a ustedes para mi no existen obstáculos. Apenas me recupere estaremos abrazándonos nuevamente. Los quiero infinitamente", escribió junto al registro.

La candidata a la alcaldía de Viña del Mar, aseguró que en una semana más estará de vuelta en sus actividades. "Me voy a tratar de recuperar lo más rápido posible, para estar junto a ustedes nuevamente, quiero que sepan que los voy a extrañar mucho, me tengo que ausentar una semana, pero ya muy pronto estaré de vuelta, en los cerros, campamentos, ollas comunes, ayudando a quienes más lo necesitan", expresó Olivari.

Finalmente envió un cariñoso mensaje a sus seguidores. "Los voy a extrañar, pero vamos a encontrarnos muy pronto. Un besito muy grande a todos ustedes, cuídense mucho. Nos vemos".

Estudiante de Derecho

Pero además de su campaña electoral, Olivari ha estado dividiendo su tiempo también en los estudios. Tiempo atrás, reveló que se encuentra estudiando vía online debido a la pandemia.

"Envejecer es obligatorio, pero crecer es opcional. Yo elegí la opción crecer, ser informada, aprender y mejorar en todo sentido. A mí me encanta, siempre me encantó la posibilidad de, cuando volviera a Viña, volver a estudiar nuevamente y estudiar derecho era lo que me faltaba estudiar", señaló en una entrevista.