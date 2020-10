Mamá de Martín Pradenas: "Tuvo la posibilidad de pegar un palmazo, y no lo hizo"

En el reestreno de Informe Especial, TVN emitió un reportaje sobre el caso Antonia Barra. Durante el programa, se dio a conocer el testimonio de Martín Pradenas y el de sus padres, quienes defendieron al único imputado por el hecho.

Iván Pradenas y Paola Dürr, remarcaron que "existen dos familias destruidas. Acá se dijo algo y se lapidó". También depositaron su confianza en la justicia y lamentaron que se los haya enjuiciado como una familia de "depredadores". Posteriormente, vieron las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, momentos antes de que Martín Pradenas y Antonia Barra llegaran hasta la cabaña, en donde se habría cometido el delito.

"Yo soy mujer, y efectivamente no me gusta lo que se ve. Siento que Antonia no tiene muchas ganas, pero al mismo tiempo tiene ganas porque sí va. Es como extraña la sensación que me produce. Creo por lo que he visto, que Antonia es una señorita, como lo es mi hija, y que lo más probable es que ella no haya estado de acuerdo con lo que Martín quería hacer en ese momento, en ese sector", dijo la mamá de Martín Pradenas.

"Yo soy mujer, para nosotras es mucho más pudoroso toda la situación sexual, pública, calle, día. Pero también tengo claro que si yo quiero decir 'no', es 'no'. Es como el logo que se maneja ahora. Y no veo en ningún momento que ella diga que no", agregó.

Tras ser consultada por cree que hubo abuso en contra de Antonia Barra, la mamá de Martín Pradenas contestó negativamente. "No creo que haya sido un abuso porque Antonia tuvo la posibilidad, como mujer de pegar un palmazo, una cachetada, una patada, algo, sal de encima. Y no lo hizo. Ella permaneció un tiempo ahí, y a continuación cuando el guardia toca el portón, ella sale y sale nuevamente. Ella se acomoda su ropa y afuera otra vez hay besos, abrazos", dijo.

Mamá de Martín Pradenas en Informe Especial - TVN

Detalles de la investigación

El testimonio de la amiga de Antonia Barra, Consuelo, da cuenta del estado en que se encontraba la joven cuando llegaron a la discoteque. Según explicó, llegaron cerca de las una de la mañana al recinto. "Allá nos juntamos con unos amigos… Nos habíamos tomado una botella de champagne cada una. Llegamos en estado de ebriedad", dijo.

Una mirada similar la entregó Benjamín, quien compartió con la joven en el lugar. "Le compré una piscola, la dejaron arriba de la barra, y cuando la fue a tomar Antonia, se le cayó. Pedí que le hicieran otra y nos fuimos a bailar. Debe haber tomado dos sorbos y nuevamente se le cayó. ahí le dije que no le daba más copete porque estaba curada. En algún momento se me desapareció Antonia…", señaló.

En el reportaje de Informe Especial, el Fiscal de la Unidad de Delitos Sexuales de Temuco, Miguel Rojas, explicó que "Antonia estaba en un evidente estado de ebriedad. Estaba bajo los efectos de un depresor del sistema nervioso central, y no se aprecia lo mismo en relación al imputado".

"De hecho, hay una situación de dominio por parte del imputado, una situación de forcejeo por parte de la víctima, que no logra tener éxito frente a las acciones que despliega el imputado. Particularmente, me refiero a la primera agresión sexual sufrida por Antonia", agregó.

Ver más

Hermana de Antonia Barra relata el dolor que ha vivido su familia y realiza potente descargo contra Pradenas

Martín Pradenas enfrenta nueva denuncia en su contra por delitos sexuales