Daniela Aránguiz predice que Jorge Valdivia se irá a otro país tras no llegar a acuerdo en Chile

Durante su participación en Sigamos de Largo, Daniela Aránguiz lanzó sus predicciones en torno al futuro de Jorge Valdivia. La ex bailarina sacó su mazo de cartas tras la aparición de Vanessa Daroch, cuyos presagios advirtieron su regreso a Chile.

En su lectura, la tarotista sacó la carta del silencio, la que significa que "pueden haber conversaciones. Ya sea en familia o con alguien del equipo para querer volver a Chile y empezar a jugar en Chile". Luego tomó otra tarjeta, explicando que el futbolista tiene tendencia a estar en grupos o familia, "por lo tanto, lo más probable es que vuelva y que siga jugando acá en Chile".

Las predicciones de Daniela Aránguiz

Daniela Aránguiz en Sigamos de Largo - Canal 13

Tras conocer estas predicciones, Daniela Aránguiz hizo su propia lectura de tarot, para lo cual sacó tres cartas. "Yo voy a apoyar a Jorge en todo, pero voy a ver lo que a mí me sale en las cartas", dijo ante la impresión de Maly Jorquiera y Fran García-Huidobro.

"Yo veo a Jorge que en diciembre termina contrato y no sé, si le achunto después lo tienen que repetir. Veo a Jorge que en diciembre termina contrato y se viene para acá, pero no llega a concreciones con los equipos por una molestia de él. No llega. Le ofrecerían sí, pero Jorge se va a otro país", señaló.

Consultada por si el cambio de rumbo se debería a molestias físicas o económicas del futbolista, Aránguiz no entregó detalles. "Aquí en las cartas me sale que no llega a acuerdo para jugar en Chile, pero sí el se va a jugar a otro país", precisó.

¿Un nuevo bebé?

Luego de las palabras de Daniela Aránguiz, Vanessa Daroch volvió a aparecer en pantalla. Esta vez, con predicciones para la pareja, la que según sus apreciaciones, podría recibir a un nuevo miembro en su familia.

"La carta de las posibilidades. ¿Qué significa esto? Que si ustedes se lo proponen y están listos para agrandar la familia, vendría una guaguita. Te sale la carta de la fuente. Así que si están listos y están preparados para agrandar esta hermosa familia, es lo más probable que venga una guaguita a la familia, pronto", señaló la tarotista.

Sin embargo, la ex bailarina de Mekano remarcó que no desea tener más hijos y que "cerró la fábrica". "Yo no quiero más. No, cero posibilidad", dijo.

Daniela Aránguiz en Sigamos de Largo - Canal 13

