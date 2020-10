Vale Roth se inyectó bótox y mostró en Instagram todos los detalles: "No duele nada"

Además de su talento como bailarina, la fama de Vale Roth se cuenta en Instagram por sus intervenciones estéticas. En esta oportunidad optó por inyectarse la llamada toxina botulínica (botox) para eliminar las líneas de expresión de manera temporal. Además, decidió compartir el proceso en sus redes sociales.

La artista, que ha sido criticada en años anteriores por sus tratamientos, ahora lo hizo en cuatro sectores de su rostro. Y no solo mostró el paso a paso, sino que afirmó no sentir dolor. Sus más de 770 mil seguidores no perdieron detalles del trabajo estético.

Así fue la intervención a Vale Roth

La ex chica reality demuestra ser enemiga de las arrugas y siempre busca lucir joven para las fotos. Esto le motivó para someterse a una nueva cita especial de belleza. "Yo me voy a grabar para que sepan que no duele absolutamente nada", dijo para el materia que publicó en sus 'stories' de Instagram.

"Yo voy a tener la cámara, grabándome, paso a paso", aseguró. Mientras le cumplían el tratamiento, la bailarina captó cada detalle del trabajo realizado por la experta. Asimismo reiteró: "Tengo hielito, no duele nada". Como sabemos, los 'stories' son temporales, pero el material quedó registrado en imágenes.

¿Y necesita bótox a los 29 años?

Es cierto que por su edad no pareciera requerir las intervenciones estéticas a las que se somete, pero todo tiene su base científica. De acuerdo al portal Muy Saludable, el bótox es un tratamiento muy demandado por las mujeres y consiste en contraer el músculo para que no se forme la arruga.

Per no todas las arrugas son tratables con la toxina botulínica. La web precisa que tiene efecto especial sobre las que las dinámicas o las llamadas arrugas de expresión, las cuales se forman por realizar gestos faciales. Aclara que las producidas por el envejecimiento y el sol no se pueden procesar con bótox.

Las reacciones por sus tratamientos

En sus redes sociales debe lidiar con los comentarios de quienes la critican. Incluso le tocó desmentir haberse operado la nariz y los pómulos. Según Tele 13, la 'influencer' sí contó haberse operado los labios, hecho que ahora considera que fue un error.

Otra de sus cirugías es en los senos, siendo esta más delicada, pero de la que no se arrepiente. En noviembre de 2019 confesó que se sometería a la operación porque tenía el busto caído. "Ahora le tengo mucho amor a estas pechugas falsas, las tengo como hace 11 años", detalló en aquel entonces.

Sus ocurrencias en redes sociales

Valentina no solo demuestra sus dotes como bailarina, sino también para la gimnasia artística. Cabe destacar que la artista participó en programas como "Bailando por un sueño" y "Mundos Opuestos". En Instagram compartió recientemente un video donde baila al ritmo de "Wap", el tema de Cardi B y Megan Thee Stallion.

Vale Roth practica una coreografía casi perfecta ante la pegajosa melodía. Miles de personas en el mundo han querido imitar el baile y ella no se quedó atrás. "Ok, lo hice", expresó en el material que suma más de 190 mil reproducciones. El talento y flexibilidad le ayudaron a cumplir con el reto viral. Otro de sus dotes es la particular sonrisa, que muestra con orgullo y afirma: "Impresionante que no tengo otra cara para las fotos".

