Youtuber 'La Liendra' cuenta cómo mataron a su padre: "No era buena persona"

A través de YouTube e Instagram hay un 'influencer' colombiano que se hace llamar 'La Liendra'. Pese al extraño pseudónimo, este personaje ya suma 5 millones de seguidores. Es un joven de aproximadamente 20 años y publica videos de todo tipe para entretener y obtener más fama.

El pasado mes de junio, en motivo del Día del Padre, el youtuber colgó un material donde cuenta cómo mataron a su papá. Para cualquier persona supone una historia triste, sin embargo 'La Liendra' lo narra como una serie de anécdotas. Eso sí, a cada usuario le dijo: "Cuiden a sus papás y felicítenlos en su día".

Así celebro su arribo a los 5 millones de seguidores en Instagram - Instagram @la_liendraa

El padre de 'La Liendra' fue asesinado

Hace unos 20 años, tiempo que él mismo comenta, ocurrió el asesinato de Alirio Osorio en el municipio Calarcá, perteneciente al departamento del Quindío. El hombre tenía 34 años cuando recibió múltiples disparos y 'La Liendra' apenas cumplía tres meses de nacido.

"Ustedes que tienen papás, abrácenlos, digan 'Que Dios lo bendiga' y un beso. Porque yo no sé lo que significa tener un 'cucho', pero debe ser una 'chimba' (cosa bonita) así que feliz día", dice el 'influencer' en el inicio de su relato.

Detalló que se encontraba con fiebre en los brazos de su mamá cuando se produjern los hechos. "Si yo no me hubiera enfermado no lo hubieran matado, pero si él no fuera la rata que era, lo ladrón y lo mal hombre no lo hubieran mata'o", afirma sin tapujos.

"Mi papá salió para la droguería. Se los juro, me estaba comprando una medicina cuando salió, a lo bien, como un toldillo, mataron al papá de 'La Liendra', en paz descanse 'cucho", cuenta el youtuber. Aclaró además que cada una de las anécdotas las cuenta tal y como su mamá se las narró.

El joven famoso es activo y ocurrente en sus redes sociales - Instagram @la_liendraa

Tenía enemigos y golpeaba a su madre

Aunque el relato es algo desordenado, el joven no pierde detalles sobre la historia. "No era buena persona, tenía enemigos. Antes de que lo mataran le pegaba unas pelas (golpizas) a mi mamá, casi me la mata, casi la hacía abortar. Robaba, parecía mancito pero hasta mataba".

Para el famoso colombiano de las redes sociales una figura paterna no es necesidad en su vida. "Hasta el sol del hoy hemos salido solitos. No tengo nada en contra de él, no me incomoda que lo hayan matado, pero tampoco me hace falta, por eso me expreso como me expreso", se sincera.

En la parte final del video, 'La Liendra' aparece junto a su madre, con quien habla sin rodeos sobre la historia. "¿Si usted lo hubiera podido revivir el día que lo mataron, lo hubiera hecho", preguntó a su 'cucha', quien contestó asentando la cabeza y afirmó que "lo amaba mucho".

"Tu puedes, madrecita", escribió el joven en la postal para Instagram - Instagram @la_liendraa

Aclaró que no puede postear fotos de su padre porque no lo conoce. "Ni siquiera yo lo he visto, mi mamá no tiene ni una foto de él. Dicen que era muy orejón, muy parecido a mí". Al comentario su madre respondió: "Tienen la misma cara".

En los segundos finales del video, la mamá de 'La Liendra' soltó que su padre le pegaba porque ella "le mechoneaba a las viejas". Antes de despedirse, el joven expresó: "Dios los bendiga, cuiden mucho a sus papás, a mí me hubiera encantado crecer un papá, pero no pude, no lo tuve".

