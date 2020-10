Koke Santa Ana afronta la repentina muerte de su madre: "Ten un maravilloso viaje"

View this post on Instagram

Desde las cuatro de la mañana que estoy mirando el techo. No sabía yo que era así. Nadie sabe, yo creo. Sintiendo todo tipo de cosas y al final tratando de no tener pena. La idea es acordarse de las personas cuando nos reímos juntos y ojalá reírse de nuevo. Mi mamá pasó al otro plano hoy. Deseo que tenga siempre maravilloso viaje ! Y que se rían harto por allá! 💜💙 Gracias para siempre