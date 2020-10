Jean Philippe Cretton saca aplausos con osada foto a torso desnudo

Parece ser que últimamente todo lo que hace Jean Philippe Cretton se transforma en noticia, o al menos se vuelve muy comentado en redes sociales. En esta oportunidad, una foto a torso desnudo despertó la atención de sus seguidores.

El animador de Chilevisión, que suele ser discreto en relación a su vida personal, se ha mostrado más abierto en mostrar algunos aspectos que antes tenía reservados solo para él.

Ahora el comunicador sorprendió con un registro en la intimidad de su casa, donde aparece en su cocina tomando café a torso desnudo.

Cretton acompañó la imagen con un simpático texto, haciendo alusión a que parecía cantante de música romántica.

"Jajaja!!! Me voy a la música romántica. "Amanecer contigo" sería mi nuevo hit. Se imaginan? Tiembla @ricky_martin jajajajja!!! Vamos con buena energía! Buen día, [email protected]", escribió el rostro de televisión.

Sus seguidores, en su mayoría mujeres, no tardaron en reaccionar al registro. "Cooortala con tanta belleza matutina, ya vente pa la casa luego 😂😂😂 cariños ", "Me parece una falta de respeto que andes así por ahí pa promocionar una romántica, te veo y me dan ganas de perrear", "Mi mami te diria: que Diosito santo bendiga tu creación jeje. Buenisima foto. Y cante el estilo que quiera… ", le escribieron algunas usuarias en la imagen que ya acumula más de 20 mil likes.

El supuesto romance con Pamela Díaz

Pero además de su destapada foto en Instagram, el animador ha estado haciendo noticia por una supuesta relación con Pamela Díaz. Los rumores se hicieron más fuertes luego de que salieran a la luz una fotos de ambos juntos en el sur de Chile, lo que evidenciaría que su relación es mucho más que una amistad.

Hace dos semanas, cuando se abrieron las barreras sanitarias para comunas que no estuvieran en cuarentena, el animador de Chilevisión contó que fue de visita a la casa de sus padres en la Región de la Araucanía, a quienes no veía hace casi un año, producto de la pandemia y sus compromisos laborales.

Sin embargo, en el camino, la pareja de animadores fue vista haciendo una parada en una trattoria, en la cual almorzaron y se sacaron fotos, sin sospechar que luego serían viralizadas en redes sociales, dejando en evidencia que habían estado juntos.

