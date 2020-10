Iván Nuñez sufre nuevo golpe: ex mujer lo denuncia por amenazas

Han sido semanas complicadas para Iván Nuñez, luego de que se conociera que su separación de Marlene De la Fuente, con quien estuvo casado más de 15 años y tuvo 4 hijos, se debió a que mantenía una relación paralela con una joven brasileña de 27 años, la que actualmente espera un hijo de él.

La disputa legal que De la Fuente y Nuñez mantienen en los tribunales, sufrió un nuevo vuelco, luego de que la periodista acudiera este sábado 10 octubre a la 47 Comisaría De Los Dominicos, para interponer una denuncia por amenazas en contra del rostro de TVN. Esto, debido a que tuvieron una fuerte discusión en la casa de la mujer.

El recurso pasó a la Fiscalía y se determinó que Carabineros haga rondas preventivas por la casa de la ex mujer del periodista. Fuentes cercanas al proceso, indican que Nuñez aún no es notificado. Y, lo más probable es que el delito pase al rótulo de violencia intrafamiliar.

Nuñez, estuvo fuera de pantalla una semana debido a que pidió vacaciones tras conocerse la historia de la infidelidad y, este martes retomó sus funciones en el noticiero de la estación pública.

Mientras que en los Juzgados continúa la disputa por la pensión y visitas de los cuatro hijos de la pareja, cercanos al proceso, comentan que el rostro de prensa, ofreció un monto alto como pensión para sus hijos, pero aún no se cierra el juicio.

Ver más

"Me enteré por la prensa"

En conversación con Glamorama, Marlene de la Fuente explicó que no conocía de la existencia de la pareja de Iván. "Estoy ahora precisamente en un tema muy muy complicado, porque tanto yo como mis hijos, mis cuatro niños, nos acabamos de enterar por la prensa, tal como dijo en su entonces la Michelle Bachelet".

"Ha sido muy crítico. Nos acabamos de enterar recién que Iván va a ser papá obviamente con la persona por la que tuvimos los problemas de matrimonio. Mis hijos están muy mal, los he tenido que tratar con sicólogo y siquiatra", agregó.

Consultada por cómo ha enfrentado el quiebre, aseguró que "hasta el día de hoy he tratado de manejarlo lo mejor posible como madre, pero creo que Iván no ha sabido manejarlo como padre. Como te digo no he tenido respuesta de parte de él. Ahora nos acabamos de enterar de esto y es una situación muy compleja con los niños".