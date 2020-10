Ignacio Lastra aparece más recuperado que nunca y sorprende con su físico

Ignacio Lastra sorprendió a sus seguidores en redes sociales al mostrar el físico que ostenta actualmente gracias a los entrenamientos que realiza a diario.

Hace rato que el exchico reality ha estado trabajando en recuperar su musculatura, luego de haber pasado más de cinco meses hospitalizado. Además, poco a poco ha ido mejorado el estado de su piel tras las múltiples quemaduras que sufrió luego de su accidente vehicular de hace tres años atrás, donde quedó con el 80% de su cuerpo quemado.

El influencer compartió una serie de stories entrenando, donde demostró que además de su buen físico, se encuentra más fuerte que nunca.

Ignacio Lastra entrenando





Aunque no es la primera vez que se muestra fuerte y recuperado, el exmodelo ha demostrado que la constancia es la base de su éxito.

Ignacio Lastra en el cerro.

Superar objetivos

Uno de los mayores progresos de Ignacio Lastra, lo vimos tiempo atrás cuando reapareció en televisión en el estelar de Canal 13 "Bailando por un sueño".

El deportista reconoció que su participación en el programa fue un enorme desafío para él, no solo por los cuidados que debía mantener con su piel, sino que por sus pocas habilidades en el baile.

"Es un gran reto ponerme en un programa con tanta cobertura obviamente por mi imagen, porque a pesar de verme fuerte siempre es un desafío el día a día", dijo en una entrevista con La Cuarta. "Antes del accidente no me habría metido a un programa de baile, nunca he sido bueno. Ahora me gustan los objetivos casi imposibles, porque estoy casi todos los días en desafíos grandes", agregó.