El complejo momento que atraviesa Daniella Campos: tiene dos tumores en la cabeza

Un complicado momento es el que se encuentra viviendo Daniella Campos, a quien le encontraron dos tumores en la cabeza. La periodista se refirió al tema mientras conversaba con Jordi Castell en el programa El Aperitivo, en donde destacó la importancia de su hija en su vida.

"Tiene un ángel, un cariño. Es tan amorosa, me da la alegría que necesito y la fuerza para seguir adelante todos los días", dijo, adelantando algunas cosas importantes que le ha tocado enfrentar, y para las cuales el apoyo de su hija ha sido fundamental.

Luego de hablar sobre cómo ha pasado la pandemia, Daniella Campos señaló que si bien le han tocado cosas buenas, también han habido ciertas dificultades. En este contexto, reveló que le encontraron dos tumores benignos en la cabeza.

"Te voy a contar que el lunes me operan nuevamente, desgraciadamente. Yo pensé que eso ya había terminado para mí, pero nuevamente vamos a pasar una prueba difícil. El lunes entro a pabellón a primera hora. Tengo dos tumores benignos en los frontales, en mi cabeza", señaló.

El nuevo desafío de Daniella Campos

Tras la impresión del fotógrafo y conductor del programa transmitido por Instagram, Daniella Campos comentó que es la primera vez que se someterá a una cirugía tan grande siendo mamá. "Yo creo que eso a una como que la envalentona, te llena de energía, de valentía, de ganas de volver rápido, de que todo pase. Y ella es mi luz. Es mi luz. No hay nada en este mundo que me atraiga, que me deje aquí más que ella", aseguró.

Daniella Campos revela que tiene dos tumores en la cabeza - Instagram

"Chuta, como que igual me desayuné. No tenía idea", dijo Jordi Castell, a lo que Daniella Campos reconoció que "nadie lo sabe. Nadie sabía, excepto algunas personas de mi familia. De hecho, no todos lo saben". La periodista contó que su última cirugía grande fue en el año 2013, pero que ahora se someterá a una nueva intervención para extraer los tumores que se encuentran en sus ojos.

"El tumor izquierdo que se llama mucosele, impactó ya el globo ocular y lo está desplazando, entonces estoy en una situación bien particular. Esta pandemia además nos deja muy solos, entonces he tenido que enfrentar este tipo de cosas no con el afecto que uno está acostumbrado, de tus seres queridos. Y además entrai a la clínica sola y no puede ir a verte nadie", dijo sobre este nuevo proceso.

Daniella Campos reconoció que "no tengo miedo de que algo vaya a suceder, pero sí tengo mucho susto del dolor. Sé a lo que voy, he vivido eso. Y pensé que esta zona (ocular) no me la iban a tocar nunca más. Tienen que sacarme un huesito de la frente, correrme otro de la nariz, pero no va a cambiar mi anatomía. Gracias a Dios todavía hubo la oportunidad de entrar por la nariz".

Ver más

Patricio Frez y su lucha contra el cáncer: "Me dieron 6 meses de vida, llevo 7"

Luz Valdivieso y fotografía de Marcial Tagle cuidando a su madre con cáncer: "Es el mejor compañero"

"Esa noche un pedazo mío murió": Cecilia Bolocco revive el dolor tras enterarse de la enfermedad de Máximo